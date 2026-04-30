Una serie de publicaciones en redes sociales volvió a poner a Maluma en conversación digital, esta vez por su cercanía con Lola Lolita, creadora de contenido que no pasó desapercibida.

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¿Quién es Lola Lolita, la mujer con la que Maluma apareció en redes sociales?

Lola Lolita, cuyo nombre real es Lola Moreno Marco, es una creadora de contenido nacida en España, que ha construido una comunidad sólida en plataformas digitales. Su crecimiento comenzó en Musical.ly, donde publicaba videos de baile, y continuó con fuerza en TikTok, donde hoy suma 13.8 millones de seguidores.

Su contenido mezcla moda, planes cotidianos y momentos de entretenimiento, lo que le ha permitido conectar con una audiencia joven, sobre todo en Europa. Más allá de redes, también ha pasado por televisión y ha desarrollado proyectos propios, incluyendo eventos y formatos audiovisuales.

También ha trabajado con artistas reconocidos, como Maluma, lo que ha ampliado su alcance más allá del entorno digital.

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¿Por qué Maluma apareció con Lola Lolita?

El encuentro entre Maluma y Lola Lolita ocurrió en Medellín, ciudad donde el artista colombiano vive y desarrolla algunos de sus proyectos. La creadora viajó junto a su hermana, Sofía Surferss, y compartió en sus redes sociales varios momentos del recorrido.

Maluma apareció con Lola Lolita en Medellín / (Foto de AFP)

Durante su estadía, las publicaciones mostraron actividades turísticas en lugares como la Comuna 13 y sectores reconocidos de la ciudad. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue una serie de imágenes junto al cantante.

"Papi y mami juntos de nuevo 🫣 @maluma", escribió.

En estas publicaciones se evidenció cercanía entre ambos, lo que llevó a que internautas interpretaran el encuentro como parte de una posible colaboración. Aunque no se ha confirmado oficialmente, este tipo de apariciones suele relacionarse con estrategias de marketing.

¿Maluma y Lola Lolita ya habían aparecido juntos?

No es la primera vez que Maluma y Lola Lolita coinciden. En 2023, el artista contó con la participación de la creadora para promocionar uno de sus lanzamientos musicales en redes sociales.

Maluma reaparece con Lola Lolita / (Foto de AFP)

Este tipo de dinámicas es frecuente en la industria musical, donde cantantes buscan amplificar el alcance de sus proyectos a través de creadores con audiencias consolidadas.

En esta ocasión, la visita a Medellín ocurre en un momento en el que Maluma ha hablado sobre nuevos proyectos musicales. Aunque no se han dado detalles concretos, los seguidores han relacionado el encuentro con posibles estrategias previas a futuros lanzamientos.