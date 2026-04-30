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Salió a la luz video inédito de Altafulla junto a Edwin Garrido en Protagonistas de Nuestra Tele

Altafulla y Edwin Garrido compartieron pantalla en Protagonistas de Nuestra Tele, un recuerdo que hoy causa sorpresa.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Altafulla sorprendió al aparecer en un recuerdo de Edwin Garrido.
Altafulla sorprendió al aparecer en un recuerdo de Edwin Garrido en su paso por Protagonistas de Nuestra Tele. (Foto Canal RCN)

Edwin Garrido causó furor al compartir un video de su participación en Protagonistas de Nuestra Tele junto al ganador de La casa de los famosos Colombia, Andrés Altafulla.

Altafulla participó en Protagonistas de Nuestra Tele.
Altafulla participó en Protagonistas de Nuestra Tele en el 2017. (Foto Canal RCN)

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¿Por qué Altafulla y Edwin Garrido estuvieron juntos en Protagonistas de Nuestra Tele?

Por medio de su Instagram, Edwin subió un clip de una de las clases de ejercicio que impartió en el programa, pero lo que llamó la atención fue que en las imágenes aparece un joven Altafulla con la cabeza rapada, cuando apenas comenzaba a perseguir su sueño de convertirse en cantante y figura del entretenimiento nacional.

La publicación rápidamente se llenó de comentarios de seguidores que recordaron con nostalgia uno de los formatos más icónicos de RCN, mientras otros se sorprendieron al descubrir que Altafulla había hecho parte de este reality.

En el video se observa a Garrido hablando sobre la importancia de la limpieza del cuerpo mediante el ejercicio, reforzando el estilo de vida saludable que mantiene hasta hoy y dejando claro que su disciplina viene de muchos años atrás.

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El video permitió ver a Andrés Altafulla en una etapa inicial, cuando apenas construía su camino en el entretenimiento.

Su presencia en Protagonistas de Nuestra Tele fue una plataforma que le dio visibilidad y experiencia, elementos que más tarde se reflejaron en su desempeño dentro de La casa de los famosos.

Para los seguidores, este recuerdo es una muestra de que los sueños requieren tiempo, esfuerzo y perseverancia, y que los inicios, aunque modestos, pueden marcar el rumbo hacia grandes logros.

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¿En qué año participó Edwin Garrido en Protagonistas de Nuestra Tele?

Cabe aclarar que Edwin Garrido y Andrés Altafulla participaron en ediciones diferentes de Protagonistas de Nuestra Tele.

Garrido hizo parte del reality en el año 2012, cuando se convirtió en uno de los concursantes más recordados por su disciplina y estilo de vida saludable.

El clip que compartió recientemente corresponde a una ocasión en la que fue invitado para encargarse del acondicionamiento físico de los participantes de esa temporada.

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