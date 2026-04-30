En las últimas horas, el mundo del periodismo se ha vestido de luto tras confirmarse el desafortunado fallecimiento de un gran referente quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Además, la noticia ha generado un profundo vacío por parte de las personas que siguen al periodista, quien enfrentó algunas complicaciones de salud en los últimos días, en especial, por su desafortunado fallecimiento.

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¿Quién fue el reconocido periodista que falleció en las últimas horas?

El nombre de Rodrigo Andrés Ulloa Pérez, más conocido como ‘Rucio’ se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser un reconocido periodista, sino que también, por confirmarse su desafortunado fallecimiento.

Así se confirmó el fallecimiento de Rodrigo Andrés Ulloa Pérez. | Foto: Freepik

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La noticia fue principalmente confirmada a través de un comunicado compartido por el medio de comunicación Radio Uno, quien reveló la noticia a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuentan con más de 443 mil, quienes expresaron las siguientes palabras:

“Hoy el aire se siente un poco más pesado en Radio Futuro porque nos toca despedir a un grande a un tipo que entendía la radio no solo como un trabajo sino como una forma de vida. Rodrigo Ulloa fue mucho más que un compañero de labores. Fue un motor de energía inagotable y un profesional con un rigor periodístico y una pasión por la música que marcaron un estándar en nuestra emisora siempre presente y dispuesto a todo”, agregó Radio Uno en la descripción de la publicación.

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¿Cuál fue la razón por la que falleció el reconocido periodista en las últimas horas?

Cabe destacar que Rodrigo dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional al destacarse por su gran habilidad en el campo del periodismo. También, por ser el exdirector de Radio Rock & Pop.

¿Cuál fue el importante legado que dejó Rodrigo Andrés Ulloa Pérez? | Foto: Freepik

Así también, el medio de comunicación ADN Chile, expresó mediante un comunicado compartido a través de su cuenta oficial de Instagram que falleció por complicaciones derivadas a una extensa enfermedad. Según lo han anunciado algunos medios, perdió la vida a causa de un paro cardiorrespiratorio, dejando un gran legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.