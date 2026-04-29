Las duras críticas que ha recibido Karol G por el costo de su concierto en Bogotá

El pasado 21 de abril, Karol G causó mucha emoción al revelar su gira ‘Viajando por el mundo Tropitour’, pues recorrerá no solo Latam, sino otras partes del mundo como Alemania y España, pero la mayoría de sus fechas están en Estados Unidos.

En Colombia, primero anunció una fecha en Bogotá, haciendo la aclaración de que no se puede en Medellín debido a que, para esa época del Tour, el estadio no estaba disponible por temas ajenos.

Luego de una semana de hacer anunciado su gira, en Colombia no se conocían los precios oficiales de las entradas, pero sí la fecha de la preventa y venta general y justo a pocas horas de que saliera las entradas a la venta, se conocieron estos costos.

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Al revelarse el precio de las boletas para ver a Karol G, se generó un gran revuelo en redes, pues para muchos, sus precios están absurdamente exagerados y hasta los compararon con los de otros artistas.

¿Qué pasó con los precios de las entradas al concierto de Karol G?

Los fanáticos colombianos de Karol G, esperaban que, por ser Colombia, el costo de las entradas en Bogotá no fuera tan elevados, ya que el más económico en su gira de hace dos años no superó los $200 mil pesos.

Karol G desata polémica por los altos precios de su concierto en Bogotá. (AFP/ Ezequiel BECERRA)

Sin embargo, en la gira ‘Viajando por el mundo Tropitour’ el próximo 4 de diciembre, la entrada más económica es de $364.000 mil pesos, esto, para muchos es bastante elevado para solo verla tan lejos.

De hecho, compararon estos precios con los de BTS, la famosa banda coreana que llegará en octubre al país y sí, sus entradas son más baratas siendo una banda mucho más famosa.

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¿Cuáles son las críticas que ha recibido Karol G por el precio a las entradas de su concierto en Colombia?

Tras conocerse los costos al ‘Viajando por el mundo Tropitour’, Karol G recibió miles de críticas, uno porque según internautas, no considera que hay oyentes de su música que no tendrían cómo pagar para poder verla.

Karol G divide opiniones por el precio de su concierto. (AFP/ Ezequiel BECERRA)

Otros dicen que está cobrando muy caro para escuchar “cómo se ahoga”, pues quienes la han escuchado en vivo, dicen que supuestamente no canta bien.

Así como con BTS, compararon a la colombiana con Shakira y otros artistas que consideran más famosos, no se excedieron con el costo para las entradas a sus conciertos.

En redes sociales se pueden leer cientos y miles de comentarios parecidos a estos, en donde muchos dejarían de asistir a su concierto porque no consideran que pagarían lo que realmente vale verla.