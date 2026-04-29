Un reconocido representante musical sorprendió al revelar públicamente que atravesó un complejo momento de salud luego de ser diagnosticado con cáncer, situación que lo llevó a someterse a una cirugía de urgencia.

Exmánager de Shakira confiesa que fue operado tras diagnóstico de cáncer (Foto Yuri CORTEZ / AFP)

¿Quién es el exmánager de Shakira que fue diagnosticado con cáncer?

Jairo Martínez es una figura clave en la industria musical. A lo largo de su carrera trabajó en Sony Music, donde estuvo vinculado con artistas de talla mundial como Gloria Estefan, Ricky Martin, Marc Anthony y Jennifer Lopez.

Su historia dio un giro importante cuando conoció a Shakira y la conectó con Emilio Estefan, lo que impulsó el salto internacional de la barranquillera.

Posteriormente, asumió el rol de director de promociones y relacionista público en Estefan Enterprises, donde no solo manejó artistas, sino también proyectos empresariales ligados a la marca de los Estefan.

A través de sus redes sociales y según diversos medios de comunicación, el mánager contó detalles de lo que ha sido una de las experiencias más difíciles de su vida.

Según explicó, todo comenzó cuando acudió al médico para tratar una hernia. Sin embargo, durante los exámenes de rutina, los especialistas detectaron que algo no estaba bien, lo que encendió las alertas y dio paso a una serie de estudios más detallados.

Fue en ese proceso cuando recibió el diagnóstico que cambiaría su vida, enfrentándose a una enfermedad que llegó sin previo aviso.

Jairo Martínez cuenta cómo descubrió su cáncer y la cirugía que enfrentó (Foto Apu Gomes / AFP)

¿Cuál fue el cáncer que le diagnosticaron a Jairo Martínez?

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El exmánager reveló que, tras los análisis, los médicos encontraron niveles elevados de antígeno prostático, lo que llevó a confirmar un diagnóstico de cáncer de próstata.

Lo más impactante, según contó, es que nunca presentó síntomas, por lo que la detección se dio de manera completamente inesperada.

Martínez aseguró que, de no haber asistido a ese chequeo por la hernia, probablemente no se habría enterado a tiempo de su condición. Afortunadamente, el cáncer estaba encapsulado, lo que permitió actuar de manera oportuna.

Por recomendación médica, se sometió a una cirugía en la que le fue extraído el 30% de la próstata junto con algunos ganglios, con el objetivo de evitar que la enfermedad se expandiera a otras partes del cuerpo.

Tras la intervención, el mánager confirmó que, hasta el momento, su estado se encuentra bajo control.

Hoy, su testimonio no solo visibiliza su trayectoria, sino que también envía un mensaje claro sobre la importancia de los chequeos médicos a tiempo.