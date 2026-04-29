Jhorman Toloza arremete contra Roberto Velásquez tras declaraciones contra él: “ignorante”

Jhorman Toloza sigue dando de qué hablar con sus declaraciones, pero esta vez no es contra su expareja Alexa y su relación con Tebi Bernal, sino contra Roberto Velásquez, conductor del programa nocturno “Qué hay pa dañar?”.

El cruce entre ambos ha encendido las redes sociales y ha generado una nueva ola de comentarios.

¿Qué pasó con Roberto Velásquez y Jhorman Toloza?

El exprometido de Alexa Torrex, participante de La casa de los famosos Colombia, arremetió contra el conductor del programa nocturno “Qué hay pa dañar?” luego de unas declaraciones que no pasaron desapercibidas.

Y es que, al parecer, Jhorman habría querido entrar a un “congelado” en el reality para entregar un anillo y “romper el corazón” de Alexa Torrex en televisión nacional, cosa que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y a generar todo tipo de reacciones.

Roberto Velásquez se refirió al tema en su programa y, sin mencionar nombres directamente, se burló de la situación.

El presentador habló de cómo se habría vetado la entrada de cierta persona a La casa de los famosos para evitar que se hiciera un “show” dentro de la competencia.

Aunque nunca confirmó de quién se trataba, usuarios en redes sociales comenzaron a deducir que se refería a Jhorman Toloza.

Muchos incluso argumentaron que el creador de contenido buscaba repetir una escena similar a la protagonizada por Nataly Umaña y Alejandro Estrada en la primera temporada del reality, momento que generó gran impacto mediático.

Roberto Velásquez revela que una persona quería entrar al reality a "entregar el anillo" (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Jhorman Toloza ante las declaraciones de Roberto Velásquez?

Jhorman no se quedó callado y respondió directamente a través de sus redes sociales. En un video, le dedicó varios comentarios al presentador, llamándolo “boberto” y “Jack Sparrow de Temu”, dejando clara su molestia por lo que se estaba diciendo.

En su mensaje, Jhorman le pidió que pensara y utilizara la lógica, asegurando que él no está casado, por lo que no tendría un anillo para entregar.

Según explicó, el anillo lo tiene Alexa tras el compromiso que tuvieron, desmontando así la versión que circulaba.

Pero la respuesta no quedó ahí. Posteriormente, compartió una historia en Instagram en la que, con tono irónico, saludó a Roberto y le dio los buenos días.

Jhorman aseguró que el presentador es una de las personas que más pendiente está de su contenido, incluso más que la familia de Alexa.

Además, mencionó que Roberto ya debería haber entendido cómo funcionan los compromisos, insinuando que incluso herramientas como ChatGPT podrían aclararle que, en estos casos, quien conserva el anillo es la mujer.

Jhorman cerró su intervención visiblemente molesto, afirmando que le estresa tener que responder a personas que, según él, son “ignorantes y estúpidas”.

Sus palabras no hicieron más que avivar la polémica, dejando a las redes divididas entre quienes lo apoyan y quienes cuestionan su reacción.