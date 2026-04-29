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Feid habría dejado ver que Karol G fue la causante de la ruptura en concierto: “me dejó” | VIDEO

Feid generó polémica al decir “me dejó” en concierto tras su ruptura con Karol G y desató reacciones

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Feid habría confirmado que Karol G fue quien terminó la relación en pleno concierto
Feid habría confirmado que Karol G fue quien terminó la relación en pleno concierto (Foto Freepik) (Foto Dia Dipasupil / AFP)

La rruptura entre Karol G y Feid sigue dando de qué hablar en redes sociales, y esta vez un momento ocurrido en pleno concierto encendió aún más las especulaciones.

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Usuarios aseguran que el artista habría confirmado sobre el escenario que fue la paisa quien tomó la decisión de terminar la relación.

Feid se sincera en concierto y apunta a Karol G como quien terminó la relación
Feid se sincera en concierto y apunta a Karol G como quien terminó la relación (Foto Mike Coppola / AFP)

¿Qué dijo Feid en su concierto?

Durante una de sus presentaciones en Estados Unidos, Feid se encontraba en tarima junto a Maisak, con quien comparte la canción “Se me olvida”.

Antes de interpretar el tema, Maisak hizo un comentario que llamó la atención del público: aseguró que la siguiente canción iba dedicada al amor de la vida de Feid.

Fue en ese momento cuando ocurrió lo que desató la conversación. Según varios usuarios en redes sociales, Feid habría respondido “me dejó”, frase que, aseguran, lograron identificar leyendo sus labios en los videos que comenzaron a circular.

El clip no tardó en viralizarse y generó todo tipo de reacciones. Muchos usuarios tomaron esta supuesta frase como una confirmación de la ruptura y reaccionaron criticando a Karol G, asegurando que no le perdonarían el daño que, según ellos, le habría causado al cantante.

A esto se suman otros videos recientes en los que Feid aparece visiblemente afectado en medio de sus conciertos, incluso llorando en tarima. Estas imágenes también fueron relacionadas por seguidores con la ruptura, aumentando las especulaciones sobre su estado emocional.

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¿Por qué terminaron Karol G y Feid?

Hasta el momento, ninguno de los dos artistas ha confirmado directamente los motivos de la ruptura.

Sin embargo, Karol G ha compartido en diferentes espacios que atravesó un proceso personal en el que sintió que se había perdido a sí misma, priorizando su relación por encima de su bienestar individual.

Según explicó, esta etapa la llevó a tomar decisiones enfocadas en su crecimiento personal, reconectando con su identidad y sus prioridades.

Por otro lado, fuentes cercanas han señalado que una de las situaciones que habría generado tensión fue un viaje a Japón organizado para el cumpleaños de Feid. En ese plan, al parecer, también participarían los padres del cantante, lo que habría incomodado a Karol G al no haber sido informada previamente.

De acuerdo con estas versiones, la relación habría terminado en medio de ese contexto, incluso antes de que el viaje se realizara. También se ha dicho que Feid intentó comunicarse con la artista sin obtener respuesta.

Además, se ha especulado que el cantante tenía planes de pedirle matrimonio durante ese viaje y que ya habría elegido un anillo antes de la ruptura.

Por ahora, todo se mantiene en el terreno de las versiones y reacciones en redes, mientras los seguidores continúan atentos a cualquier señal que confirme qué ocurrió realmente entre ambos artistas.

Feid habría revelado que Karol G fue quien puso fin a la relación
Feid habría revelado que Karol G fue quien puso fin a la relación (Foto Dia Dipasupil / AFP)
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