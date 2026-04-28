Ryan Castrose apoderó de las tendencias en Colombia luego de protagonizar un momento que no pasó desapercibido en redes sociales. Se trata de un video en el que el artista aparece dándose un beso con una fan.

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¿Qué pasó entre Ryan Castro y una fan en Medellín?

En las imágenes, que circulan en internet, se observa al cantante paisa en la parte trasera de un vehículo cuando una seguidora se acerca por la ventana.

En ese momento, la joven le pide un beso y él accede, dándoselo en la mejilla. Durante el breve intercambio, ella le expresa: “Me encantas, eres muy lindo”, palabras por supuesto que generaron reacciones en redes.

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El momento ocurrió en medio de la visita del artista a Medellín, ciudad en la que recientemente ofreció un concierto. El evento reunió a miles de personas y representó uno de los escenarios importantes para su carrera, al presentarse ante un público masivo en la capital antioqueña.

Ryan Castro sorprende con reacción tras beso de una fan. (Foto: AFP)

Sin embargo, más allá de su presentación, el video del encuentro con la fan fue el que comenzó a circular en redes sociales, generando comentarios entre los usuarios, por el comportamiento de Ryan Castro.

¿Qué se sabe de la vida personal de Ryan Castro?

En cuanto a su vida personal, Ryan Castro ha mantenido un perfil reservado. En distintas entrevistas ha mencionado aspectos relacionados con su forma de relacionarse sentimentalmente, indicando que prefiere conocer personas de manera directa y no a través de redes sociales.

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En el que incluso respondió con un curioso comentario al coqueteo directo de Lina Tejeiro, en la que no se supo si a él no le gusta la actriz o por el contario prefiere no hablar públicamente de esos temas.

Ryan Castro sorprende con reacción tras beso de una fan. (Foto: AFP)

Aun así, no se ha confirmado públicamente una relación sentimental del artista en la actualidad.

El video del encuentro con la fan los comentarios no se hicieron esperar y muchos elogiaron el actuar de Ryan Castro con comentarios sobre lo respetuoso que fue el artista con esta mujer: “No amiga, siento unos celos inexplicables” o “Dios mío yo me lo hubiera besado”, fueron alguno de los comentarios.