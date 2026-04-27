El mundo de la ciencia ficción y los cómics está de luto tras confirmarse el fallecimiento de una de las figuras más influyentes en la historia de Marvel Comics.

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Su partida deja un vacío importante entre lectores, creadores y seguidores de las historietas que marcaron generaciones.

¿Quién era el reconocido escritor de Marvel que falleció?

Gerry Conway fue un escritor y editor clave dentro del universo de los cómics, reconocido por su capacidad para transformar historias y personajes.

A lo largo de su carrera, trabajó en algunos de los títulos más importantes de Marvel, consolidándose como una de las mentes creativas detrás de grandes franquicias.

Entre sus aportes más destacados se encuentra su trabajo en The Amazing Spider-Man, donde asumió la escritura tras la etapa de Stan Lee, continuando el legado de uno de los personajes más emblemáticos de la editorial.

Falleció Gary Conway, leyenda de los cómics de Marvel que redefinió a sus héroes (Foto freepik)

Además de Spider-Man, Conway dejó su huella en otras historias icónicas como Fantastic Four, Thor, The Avengers y The Defenders, participando activamente en la construcción del universo que hoy es referencia global en el entretenimiento.

Desde Marvel, distintas figuras han resaltado su legado. Dan Buckley lo describió como un escritor con gran sensibilidad narrativa y un fuerte sentido moral en sus historias, destacando además su papel como defensor de la industria y de los creadores detrás de los cómics.

“En nombre de su familia, lamentamos compartir que Gerry Conway ha fallecido. Gerry fue un ícono tremendo en los cómics que dio forma a la cultura pop en sí misma. Fue un querido amigo, socio y mentor, y nuestros corazones están con su familia y los millones de personas que tocó a través de su trabajo”, comentaron desde la cuenta oficial de Marvel

¿Cuál fue la causa de muerte de Gerry Conway?

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Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente la causa exacta de su fallecimiento. Sin embargo, se conoce que en los últimos años el escritor había enfrentado problemas de salud, entre ellos una lucha contra el cáncer de páncreas.

Su muerte ha generado múltiples reacciones en la comunidad del cómic, donde colegas, lectores y fanáticos han compartido mensajes recordando su trabajo y el impacto que tuvo en la evolución de las historias de superhéroes.