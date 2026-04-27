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Jay Torres y Karola causaron furor en redes tras hablar de su conexión: ¿nuevo romance?

En medio de una trasmisión en vivo, Jay Torres y Karola respondieron si habrían tenido un romance en La casa de los famosos Colombia.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Karola y Jay Torres en La casa de los famosos Colombia.
El comentario de Jay Torres que captó la atención en pleno en vivo con Karola. Foto | Canal RCN.

Jay Torres, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, recientemente capturó la atención en redes sociales al responder a particular pregunta relacionada con Karol Alcendra, también exparticipante de esta tercera temporada.

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¿Qué dijo Jay Torres sobre Karola luego de su participación en La casa de los famosos Colombia?

En medio de una trasmisión en vivo que hicieron ambos exparticipantes en redes sociales, el cantante boricua fue interrogado sobre la posibilidad de que él y la barranquillera hubiesen tenido su propio shippeo al interior del reality, pregunta que el joven no dudó en responder frente a las cámaras.

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“Si hubieras durado más tiempo en la casa hubieses salido con alguna y por qué Karola”, dijo el internauta. Frente al comentario, Torres no dudó en asegurar que con la influencer todo fue conexión de inmediato, “no te hagas” le dijo a Karola, quien segundos después le respondió lo siguiente: “Ay Jay yo no sé nada porque tú a mí no me dijiste nada”.

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¿Jay Torres y Karola hablaron de su conexión en La casa de los famosos Colombia?

Y aunque los dos solo tuvieron la oportunidad de conocerse por cuatro días antes de que Jay saliera de la competencia, la misma exparticipante admitió que, durante esos cuatro días estuvieron “como Wifi, bien conectados”.

Frente a lo dicho por ella, Jay señaló que, lo que vino después, fue su salida del juego, pues en sus palabras “Diosito” sabía cuáles eran sus planes, además, no desaprovechó la oportunidad para lanzarle una pullita relacionada con Eidevin López, pues la cuestionó al decirle que se enamoró.

Jay Torrez y Eidevin López en La casa de los famosos Colombia.
Karola y Jay Torres aparecen juntos y despiertan rumores de romance. Foto | Canal RCN.

¿Qué pasó entre Eidevin López y Karol Alcendra tras su salida de La casa de los famosos Colombia?

Tras escucharlo, la joven costeña no dijo nada en su defensa, pues su única reacción fue reírse a carcajadas sin refutar lo que dijo el cantante sobre el romance que surgió entre ella y López, quien, cabe señalar, se convirtió en el segundo expulsado de esta tercera edición.

Karola y Jay Torres en La casa de los famosos Colombia.
Karola y Jay Torres causaron furor en redes al hablar de su conexión. Foto | Canal RCN.

Por ahora, tanto Jay como Karola siguen apoderándose de la conversación en redes, pues su reencuentro en el mundo real ha sido objeto de especulaciones de que se estaría consolidando una gran relación, sin embargo, todo responde a especulaciones por parte de sus seguidores, quienes no descartan la posibilidad que los dos puedan darse la oportunidad de conocerse.

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