Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Jenny López sorprendió al revelar qué no le gustó de su boda con Jhonny Rivera

Jenny López, esposa de Jhonny Rivera, habló sin tapujos y dio a conocer cuál fue el detalle que se salió de control en su fiesta.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Jhonny Rivera en Los Premios Nuestra Tierra.
Jenny López contó qué no le gustó de su boda con Jhonny Rivera. Foto | Canal RCN.

Jenny López, esposa del cantante Jhonny Rivera,recientemente rompió el silencio en redes sociales para responder a particular pregunta relacionada con su boda con el cantante de música popular, revelación que no pasó desapercibida entre los internautas de esta plataforma digital.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el detalle que no le gustó a Jenny López de su boda con Jhonny Rivera?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la joven artista ha construido una sólida comunidad de más de 1 millón de seguidores, sorprendió con confesión sobre la celebración de su matrimonio con Jhonny, festejo que tuvo lugar en la finca del cantante en zona rural de Pereira el pasado mes de febrero.

Artículos relacionados

La confesión de López se dio en medio de la famosa dinámica de preguntas y respuestas, espacio en el que se mostró abierta a responder las curiosidades de las personas, una de ellas sobre su boda, “¿Algo que no te gustó de tu boda o que no pudiste controlar?”, escribió un usuario.

Artículos relacionados

¿Qué no le gustó a Jenny López de su matrimonio con Jhonny Rivera?

Frente a esto, Jenny se sinceró al mencionar que, más allá de que no le haya gustado, realmente fue una situación que estuvo fuera de su control y el de Rivera, por su puesto.

“La lluvia, llovió muchísimo, teníamos un montaje precioso en la parte de afuera del kiosko y todo eso se perdió por la lluvia, teníamos unos fuegos artificiales, una pirotecnia preciosa”, señaló la intérprete.

Jhonny Rivera en Los Premios Nuestra Tierra.
Esposa de Jhonny Rivera reveló qué no le gustó de la boda. Foto | Canal RCN.

De acuerdo con sus palabras, ambos tenían planeadas varias actividades en la parte exterior de donde se llevó a cabo la recepción, sin embargo, insistió en que llovió casi toda la noche, situación que les impidió disfrutar de estas sorpresas, aun así, aseguró que la pasaron increíble.

¿En dónde fue la boda de Jhonny Rivera y Jenny López?

Y a propósito de la boda de las parejas de cantantes, cabe señalar que la fiesta se realizó en el municipio de Arabia, en Pereira, el pasado 22 de febrero, lugar al que juntos llegaron y, e su momento, fueron recibidos entre la multitud que siguió desde muy cerca la celebración, pues fue el momento indicado no solo para celebrar el amor, sino también para expresarles su cariño a la pareja de cantantes.

Jhonny Rivera en el programa de Yo José Gabriel.
Esto fue lo que no le gustó a Jenny López de su boda con Jhonny Rivera. Foto | Canal RCN.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Aura Cristina, Tebi Bernal y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

Aura Cristina Geithner pone en duda los sentimientos de Tebi hacia Alexa en La casa de los famosos: "es estrategia"

Aura Cristina Geithner, reciente eliminada de La casa de los famosos Colombia, habló sin tapujos sobre el shippeo que tanto revuelo ha causado en redes.

Karola y Jay Torres en La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

Jay Torres y Karola causaron furor en redes tras hablar de su conexión: ¿nuevo romance?

En medio de una trasmisión en vivo, Jay Torres y Karola respondieron si habrían tenido un romance en La casa de los famosos Colombia.

Jhorman Toloza y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

Jhorman Toloza rompe el silencio y destapa lo que le dijo a Alexa antes del reality: "no lo cumplió"

Jhorman Toloza, exprometido de Alexa Torrex contó en primicia cuál fue la advertencia que le hizo antes de su ingreso a la competencia.

Lo más superlike

Luto en Marvel: fallece uno de los escritores más influyentes de sus cómics Viral

¡Luto en Marvel! Fallece uno de los escritores más influyentes de sus cómics: ¿quién es?

Un influyente escritor de Marvel falleció, dejando un legado clave en historias icónicas de superhéroes

Tebi Bernal habló de sus sentimientos con Alexa La casa de los famosos

Tebi Bernal reveló lo que realmente siente por Alexa Torrex en La casa de los famosos

Ryan Castro asiste a los premios BMI Latin Awards en el Coastal Convention Center del Fontainebleau Miami Beach. Ryan Castro

¿Ryan Castro llevó chamanes para evitar la lluvia en su concierto? Video generó revuelo en redes

Esto se sabe de la relación entre Nodal y Ángela Aguilar Christian Nodal

La prueba de la verdad sobre la relación de Christian nodal y Ángela Aguilar

Ornella Sierra reveló que padece psoriasis y habló de cómo vive con esta enfermedad Ornella Sierra

¿Qué es la psoriasis y cómo se trata, la enfermedad que padece Ornella Sierra?