Jenny López sorprendió al revelar qué no le gustó de su boda con Jhonny Rivera

Jenny López, esposa del cantante Jhonny Rivera,recientemente rompió el silencio en redes sociales para responder a particular pregunta relacionada con su boda con el cantante de música popular, revelación que no pasó desapercibida entre los internautas de esta plataforma digital.

¿Cuál fue el detalle que no le gustó a Jenny López de su boda con Jhonny Rivera?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la joven artista ha construido una sólida comunidad de más de 1 millón de seguidores, sorprendió con confesión sobre la celebración de su matrimonio con Jhonny, festejo que tuvo lugar en la finca del cantante en zona rural de Pereira el pasado mes de febrero.

Artículos relacionados Omar Murillo Omar Murillo se pronunció sobre su orientación tras publicación con otro hombre

La confesión de López se dio en medio de la famosa dinámica de preguntas y respuestas, espacio en el que se mostró abierta a responder las curiosidades de las personas, una de ellas sobre su boda, “¿Algo que no te gustó de tu boda o que no pudiste controlar?”, escribió un usuario.

Artículos relacionados Talento nacional Andrea Guerrero reapareció en redes con esperanzador mensaje tras ser diagnosticada con cáncer

¿Qué no le gustó a Jenny López de su matrimonio con Jhonny Rivera?

Frente a esto, Jenny se sinceró al mencionar que, más allá de que no le haya gustado, realmente fue una situación que estuvo fuera de su control y el de Rivera, por su puesto.

“La lluvia, llovió muchísimo, teníamos un montaje precioso en la parte de afuera del kiosko y todo eso se perdió por la lluvia, teníamos unos fuegos artificiales, una pirotecnia preciosa”, señaló la intérprete.

Esposa de Jhonny Rivera reveló qué no le gustó de la boda. Foto | Canal RCN.

De acuerdo con sus palabras, ambos tenían planeadas varias actividades en la parte exterior de donde se llevó a cabo la recepción, sin embargo, insistió en que llovió casi toda la noche, situación que les impidió disfrutar de estas sorpresas, aun así, aseguró que la pasaron increíble.

¿En dónde fue la boda de Jhonny Rivera y Jenny López?

Y a propósito de la boda de las parejas de cantantes, cabe señalar que la fiesta se realizó en el municipio de Arabia, en Pereira, el pasado 22 de febrero, lugar al que juntos llegaron y, e su momento, fueron recibidos entre la multitud que siguió desde muy cerca la celebración, pues fue el momento indicado no solo para celebrar el amor, sino también para expresarles su cariño a la pareja de cantantes.