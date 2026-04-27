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Karola reaviva rumores de cercanía con Jay Torres; así reaccionó a sus fotografías en redes

Karola y Jay Torres generaron conversación en redes al mostrar su cercanía tras su paso por La casa de los famosos Colombia.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Karola reaviva rumores de cercanía con Jay Torres
Karola comenta fotografías de Jay Torres / (Fotos del Canal RCN)

Karola Alcendra y Jay Torres volvieron a ser tema de conversación en redes sociales luego de una cercanía que ha generado múltiples interpretaciones entre internautas, quienes siguen de cerca su paso por La casa de los famosos Colombia.

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¿Qué ha pasado entre Karola y Jay Torres?

La relación entre Karola y Jay Torres dentro de La casa de los famosos Colombia estuvo marcada por una cercanía que surgió desde los primeros días. Ambos coincidieron en que hubo una conexión inmediata, reflejada en conversaciones constantes.

¿Qué ha pasado entre Karola y Jay Torres?
Karola y Jay Torres llaman la atención en redes sociales / (Foto del Canal RCN)

Karola manifestó afinidad hacia el cantante durante el programa, aunque aclaró que no lo veía como una opción de relación formal fuera del reality. Esta dinámica generó comentarios entre los demás participantes, quienes notaron la interacción frecuente entre ambos durante la competencia.

Aunque la permanencia de Jay en el programa fue corta, su paso fue suficiente para que la interacción con Karola se convirtiera en uno de los temas recurrentes dentro y fuera del reality.

 

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¿Qué dijeron Jay Torres y Karola sobre su cercanía?

En una transmisión en vivo posterior a su salida del programa, Jay Torres se refirió a la conexión que tuvo con Karola durante su estadía en La casa. Allí respondió a comentarios de internautas sobre la posibilidad de un “shippeo” entre ambos dentro del programa.

¿Qué dijeron Jay Torres y Karola sobre su cercanía?
Jay Torres y Karola hablaron sobre su cercanía tras La casa de los famosos Colombia / (Fotos del Canal RCN)

El cantante aseguró que desde el inicio hubo una conexión evidente entre los dos, lo que llevó a que se generaran interpretaciones sobre su relación dentro de la casa. Karola, presente en la conversación digital, respondió aclarando que no hubo declaraciones claras en ese momento sobre lo que estaba ocurriendo entre ellos.

Posteriormente, aparecieron juntos en redes, lo que volvió a poner su nombre en conversación entre los internautas.

 

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¿Qué le comentó Karola a Jay Torres en su fotografía de Instagram?

La conversación volvió a tomar fuerza luego de que Jay Torres publicara una fotografía en su cuenta de Instagram. En la imagen aparece posando dentro de un vehículo, publicación que rápidamente recibió reacciones de sus seguidores.

Sin embargo, uno de los comentarios que más llamó la atención fue el de Karola, quien habría dado a entender que ella habría sido la persona encargada de tomarla, resaltando el resultado de la imagen.

Quién fue la fotógrafa divinaaaaa espectacularrrre que te tiro estas fotos tan topppppp 😂💛💙

Jay, por su parte, respondió con un comentario que reforzó el tono de confianza entre ambos:

OBVIO MICROBIO 😂"

Este gesto fue interpretado por internautas como una nueva muestra de la cercanía que han mantenido desde su paso por La casa de los famosos Colombia.

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