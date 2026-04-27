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La Toxi Costeña confesó algunos aspectos desconocidos de su personalidad, ¿cuáles?

La Toxi Costeña hizo una contundente confesión en cuanto a rasgos pocos conocidos de su forma de ser.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
La Toxi Costeña confesó algunos aspectos desconocidos de su personalidad, ¿cuáles?
¿Qué dijo La Toxi Costeña sobre su personalidad? | Foto: Canal RCN

Desde hace varios meses, el nombre de La Toxi Costeña se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida creadora de contenido digital, sino que también, por ser exparticipantes de La casa de los famosos Colombia.

Así también, La Toxi Costeña ha acaparado la atención mediática tras compartir varios detalles de su vida y, también, junto a otros creadores de contenido en su programa digital: ‘Qué tóxico show’.

Con base en esto, La Toxi Costeña hizo una reciente confesión sobre los distintos detalles que ha vivido a lo largo de su vida, en especial, por revelar las cosas que pueden gustarle o no en cuanto a cómo la perciben otras personas.

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¿Cuál fue la reciente revelación que hizo La Toxi Costeña de su personalidad?

Cabe destacar que el nombre de La Toxi Costeña ha adquirido gran visibilidad mediante las distintas plataformas digitales por todo lo que ha realizado en su vida cotidiana y, también, por mantenerlos informados.

La Toxi Costeña confesó algunos aspectos desconocidos de su personalidad, ¿cuáles?
¿Qué reveló La Toxi Costeña en sus redes sociales? | Foto: Canal RCN

Por este motivo, La Toxi aprovechó la oportunidad de confesar algunos aspectos que no le gustan a los demás con respecto a su personalidad, pues, expresó las siguientes palabras:

“Uno no le debe caer a todo el mundo, tampoco hay gente que me cae bien porque no soy Good vibes, pero también, soy una persona relajada. Además, me siento la misma, siento que soy una persona súper bien y no porque soy creadora de contenido”, agregó La Toxi Costeña.

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Con respecto a esto, La Toxi Costeña confesó que es una persona selectiva al momento de tener una amistad, así también, cuando toma la decisión de analizar con detalle varios aspectos de su personalidad.

¿En qué temporada de La casa de los famosos estuvo La Toxi Costeña?

Recordemos que La Toxi Costeña adquirido gran visibilidad mediante las redes sociales al ser una de las exparticipantes de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

La Toxi Costeña confesó algunos aspectos desconocidos de su personalidad, ¿cuáles?
Así fue el paso de La Toxi Costeña en La casa de los famosos Col. | Foto: Canal RCN

Así también, la creadora de contenido, aprovechó la oportunidad para recrear inolvidables momentos de su personalidad, en especial, por los momentos que vivió junto a Yina Calderón y otros famosos con quienes compartió varios detalles que vivió en la competencia.

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