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Jhonny Rivera hizo una revelación sobre Jenny López acerca si discuten o no, ¿qué dijo?

Jhonny Rivera hizo inesperada confesión sobre cómo lleva su matrimonio con Jenny López tras confesión en sus redes sociales.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Jhornny Rivera hizo una revelación sobre Jenny López acerca si discuten o no, ¿qué dijo?
¿Qué dijo Jhonny Rivera sobre su relación sentimental con Jenny López? | Foto: Canal RCN

Desde hace varios meses, el nombre de Jhonny Rivera se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales al ser un reconocido cantante del género popular y ser creador de contenido digital.

Así también, ha acaparado la atención mediática al compartir varios detalles de lo que ha sido en su vida tras casarse hace varias semanas con Jenny López, quien también, es una distinguida cantante.

Por su parte, el cantante hizo recientemente una confesión en sus redes acerca de cómo es su actualmente su relación con su esposa, Jenny López, con quien ha vivido valiosos momentos.

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¿Cuál fue la confesión que hizo Jhonny Rivera sobre su vida sentimental?

Cabe destacar que Jhonny Rivera se ha convertido no solo en un reconocido cantante, sino que también, por compartir varios acontecimientos de su vida personal al revelarlo mediante publicaciones en sus redes sociales.

Jhornny Rivera hizo una revelación sobre Jenny López acerca si discuten o no, ¿qué dijo?
¿Cuál fue la confesión que hizo Jhonny Rivera sobre Jenny López? | Foto: Canal RCN

Por este motivo, Jhonny realizó una dinámica de preguntas a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de siete millones de seguidores, acerca de cómo se la lleva con Jenny López, expresando las siguientes palabras:

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“Es difícil de creer, pero yo no peleo con Jenny, las peleas de nosotros dan risa, duran diez minutos porque el secreto está en ser obediente, todo lo que ella manda a hacer, yo corro”, agregó Jhonny Rivera en la descripción de la publicación.

¿Cómo fue el matrimonio de Jhonny Rivera con Jenny López?

Uno de los momentos más importantes en la vida de Jhonny Rivera se llevó a cabo el pasado 22 de febrero tras su boda religiosa con Jenny López, con quien se casó en un corregimiento de Arabia, Risaralda.

Jhornny Rivera hizo una revelación sobre Jenny López acerca si discuten o no, ¿qué dijo?
¿Cómo fue la boda de Jhonny Rivera con Jenny López? | Foto: Canal RCN

Durante el evento, varias celebridades que hacen parte del entretenimiento colombiano como La Liendra, Dani Duke y Yeferson Cossio, tuvieron la oportunidad de acompañar al cantante en uno de los momentos más importantes de su vida al consagrar su romance con Jenny López.

Así también, la pareja tuvo la oportunidad de disfrutar de su romántica luna de miel al visitar varios países de Europa, tal como lo filmaban mediante sus redes sociales.

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