Aura Cristina Geithner pone en duda los sentimientos de Tebi hacia Alexa en La casa de los famosos: "es estrategia"

Aura Cristina Geithner, quien se convirtió en la reciente eliminada de La casa de los famosos Colombia, hace pocas horas rompió el silencio para ofrecer sus primeras declaraciones luego de abandonar para siempre el reality de convivencia del Canal RCN.

¿Qué dijo Aura Cristina Geithner sobre el shippeo de Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia?

En medio de una entrevista que la recordada actriz concedió para Mañana Express, habló sin tapujos del tema del que todos hablan: el shippeo entre Alexa Torrex y Tebi Bernal. Y no era para menos, pues no solo al interior del juego ha causado controversia, también lo ha provocado afuera.

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Y es que, de acuerdo con la ahora exparticipante, siente que Tebi “muy inteligentemente” sabe que todo está destrozado en el mundo real, sin embargo, aún permanece en la competencia, pues el estar cercano a Alexa le permite tener el apoyo de su fandom.

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“Lo que yo pude percibir de ahí, siento que la que está más involucrada es ella, es Alexa, siento que Tebi, (y me cae bien, porque de los que está en la casa es el más congruente por lo menos para mí), pero siento que qué tan real es el sentimiento por ella”, señaló.

Esto dijo Aura Cristina sobre el shippeo entre Alexa y Tebi. Foto | Canal RCN.

¿Aura Cristina Geithner duda del shippeo de Tebi Bernal y Alexa Torrex?

Frente a esto, Aura Cristina expresó que tiene sus dudas, ya que en repetidas ocasiones el mismo antioqueño le insistió en lo importante que era para él la relación que tenía afuera, además de mostrarse preocupado por su hija.

Así mismo, Geithner dijo que, aunque no le corresponde a ella, la pregunta que vale la pena plantear es si Bernal lo ha hecho por estrategia, lo cual, no duda, pues la actriz considera que, si en realidad él sintiera amor por la cucuteña lo hubiera enfrentado desde el principio y sin temor a nada.

Aura Cristina habló sin tapujos sobre el romance de Tebi y Alexa. Foto | Canal RCN.

Finalmente, la exparticipante de esta tercera temporada insistió en que varios de sus compañeros fueron insistentes en que debía manejar su situación con Torrex, pues desde su punto de vista, no se puede estar con Dios y con diablo.