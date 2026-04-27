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Omar Murillo se pronunció sobre su orientación tras publicación con otro hombre

Omar Murillo rompe el silencio tras controversial foto con otro hombre y vuelve a referirse sobre su orientación.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Omar Murillo rompe el silencio tras polémica foto
Omar Murillo responde tras comentarios por foto con otro hombre. (Foto/ Canal RCN - Freepik)

Omar Murillo se volvió a pronunciar sobre su orientación, pues los rumores alrededor de sus preferencias no han llegado a su fin y menos, con las más recientes publicaciones que ha hecho el actor.

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Precisamente, tras confirmarse su separación con Koral Costa en enero del presente año, las especulaciones surgieron porque Omar se mostró rodeado de hombres en sus historias de Instagram.

Desde entonces, no solo a él, sino a su exesposa le han preguntado si el actor la dejó por otro hombre, pues desde que llegó a España en 2025, habría cambiado su contenido.

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Por eso mismo, Murillo volvió a romper el silencio y se prenunció una vez más sobre su orientación.

¿Qué dijo Omar Murillo sobre su orientación?

El pasado vienes 24 de abril, Omar Murillo volvió a causar revuelo en sus redes sociales tras publicar controversial foto junto a un hombre, pues una vez más, avivó los rumores sobre sus preferencias.

Omar Murillo responde tras comentarios por foto con otro hombre
La respuesta de Omar Murillo tras rumores sobre su orientación. (Foto/ Canal RCN)

En la imagen, el actor está ligero en prendas, mie tras que la persona que lo acompaña no se cubre la parte de arriba; sin duda, esto causó reacciones entre los comentarios de su publicación.

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Es por eso que, un día después de postear la foto junto al otro hombre, Omar volvió a reaparecer en sus redes hablando sobre su última publicación:

“La vida es rara, si anduviera con muchas mujeres dirían: ‘qué man tan perro’; si ando con amigos: ‘ese man es gay’. Entonces ¿qué hace uno?”

¿Omar Murillo ya confirmó que le gustan los hombres?

Luego de que los rumores sobre la orientación de Omar Murillo surgieran a pocos días en los que se confirmó su separación con Koral Costa, el actor poco se ha pronunciado sobre el tema, pero las veces que lo ha hecho, su respuesta ha generado más confusión.

La respuesta de Omar Murillo tras rumores sobre su orientación
Omar Murillo rompe el silencio tras polémica foto. (Foto/ Canal RCN)

Así como esta última publicación, el colombiano que ahora vive en España, da respuestas ambiguas, pues, aunque no desmiente nada, tampoco confirma que sí le gusten los hombres, pero él sabe lo que hace y lo que genera cada vez que publica fotos e historias con sus amigos.

Por su lado, Koral Costa sí ha dicho un ‘no’ rotundo cuando le preguntan por la orientación de Omar y también ha negado que él la dejó por un hombre.

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