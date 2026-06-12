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Memes de las inauguraciones del Mundial 2026 en Canadá y USA: La copa desinflada y look de Katy Perry

Los memes se tomaron las redes sociales luego de las presentaciones de varios artistas en la inauguración del Mundial 2026.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
memes de artistas tras inauguracion del mundial 2026 canada y estados unidos
Memes se toman las redes sociales en la inauguración del Mundial 2026 de Canadá y Estados Unidos/AFP: Cole Burston/ Harry How

Este 12 de junio se realizaron las dos inauguraciones más del Mundial 2026 en Canadá y Estados Unidos, luego de la ceremonia de apertura que se dio en la ciudad de México este 11 de junio.

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¿Cómo fueron las inauguraciones del Mundial 2026 en Canadá y Estados Unidos?

La ceremonia en Toronto, Canadá fue bastante multicultural, donde resaltaron varios símbolos de la cultura de dicho país; sin embargo, el evento se llevó varias críticas luego de que en medio del espectáculo de los artistas la copa inflable que decidieron poner en el centro del estadio fallara y tuviera que desinflarla y dejar solo el balón en el centro como decoración.

memes del mundial 2026

Asimismo, también fue muy comentado lo vacío que se veía y las pocos asistentes al evento deportivo, donde muchos señalaron que pudo tratarse por el alto costo de boletería.

En cuanto a la presentación de Estados Unidos, se resaltó en especial Los Ángeles, que fue donde se celebró, destacando su icónico lugar de Hollywood.

Se presentaron varios cantantes de talla mundial como lo fueron Tyla, Anitta y Katy Perry, quien fue muy comentada por su outfit.

Luego de ambas inauguraciones los internautas no dudaron en compararlas con la ceremonia de México, donde muchos señalaron que estuvo mejor que las de Canadá y Estados Unidos.
Otros resaltaron que al haber tres inauguraciones evidenciaron la división entre países y la tradición de que solo fuera una sola ceremonia.

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¿Qué memes surgieron de la inauguración del Mundial 2026?

Luego de las dos presentaciones de ambos países los fanáticos del fútbol no tardaron en reaccionar en redes sociales y tomar las fallas de producción, la poca asistencia y demás errores con humor.

mejorees memes del mundial 2026

Aunque otros prefirieron resaltar que Katy Perry interpretó su canción "Wonder" sin playback y muy impecable, conmoviendo a muchos con su voz.

Sin embargo, su outfit también llamó la atención de muchos, que no dudaron en criticarla y hacerle curiosas comparaciones.

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Por ahora, miles de fanáticos siguen a la espera de lo que será el show final en el medio tiempo del último partido del Mundial 2026, donde se presentarán Shakira, Madonna y los BTS.

 

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