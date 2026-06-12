¿Juanda Caribe volvería con Sheila tras su ruptura?, esto dijo

El comediante y cantante Juanda Caribe respondió si regresaría con su expareja Sheila luego de salir de La casa de los famosos Colombia y conocer que estaba soltero.

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¿Juanda Caribe volvería con Sheila?

El exparticipante de La casa de los famosos Colombia asistió a unos premios en la ciudad de Medellín, donde atendió a varios medios de comunicación e influenciadores que lo interrogaron sobre su participación en el reality y sobre su vida personal.

En medio de una dinámica con el creador de contenido 'Congerson' fue interrogado sobre la posibilidad de regresar con una expareja, a lo que él respondió sin tapujos.

"Usted en la vida tiene que aprenderse algo y es nunca decir nunca", expresó.

Cabe destacar que, por medio de una transmisión en vivo en una de sus redes sociales, el presentador confesó que ya sostuvo la tan importante charla que tenía pendiente con la madre de su hija Victoria, señalando que tuvieron una conversación bastante "bonita" y destacando que solo tiene buenos comentarios acerca de ella y nunca hablará mal sobre la mujer que le dio a su primogénita.

De igual manera, en repetidas entrevistas le preguntaron sobre la influenciadora Mariana Zapata, con quien se le vio una gran afinidad en La casa de los famosos Colombia, indicando que se están dando la oportunidad de conocerse en su realidad.

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¿Juanda Caribe mostró cómo quedó su apartamento tras la mudanza de Sheila?

El barranquillero también habló sobre el famoso video que publicó en su cuenta de Instagram en el que enseñó un apartamento vacío y luego eliminó, dando a entender a muchos fanáticos que se trataba de cómo había dejado Sheila su hogar, aclarando la situación.

"La gente lo tomó como si fuera mi casa y es otra casa que estoy arrendando porque me voy a mudar de ciudad", dijo.

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Por ahora, Juanda Caribe se encuentra trabajando en nuevos proyectos, como algunos emprendimientos de ropa y con su personaje de Mamá Dora, que gustó tanto en la competencia, el cual surgió en las últimas semanas del juego y que muchos fanáticos elogiaron.