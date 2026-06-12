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Él es Juan Manuel, el hijo de Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia

A pocos días del primer partido de la tricolor en el Mundial 2026, internautas se cautivan con Juan Manuel, hijo de Néstor Lorenzo.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Él es Juan Manuel, el hijo de Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia
Él es Juan Manuel, el hijo de Néstor Lorenzo. AFP: Joaquín Sarmiento

En los últimos días, varios internautas han generado una ola de comentarios a través de las distintas plataformas digitales por el próximo partido que tendrá la Selección Colombia vs. Uzbekistán.

Por esta razón, el director técnico de la tricolor ha generado gran expectativa por parte de los hinchas del fútbol por el importante rol que tendrán los futbolistas dentro de la cancha.

Así también, los navegantes se han sorprendido al ver el importante rol que tiene el hijo de Néstor Lorenzo, quien ha trabajado con la Selección Colombia en algunas ocasiones.

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¿Quién es el guapo hijo del director técnico, Néstor Lorenzo de la Selección Colombia?

Tras pocos días de gran expectativa frente al partido que tendrá la Selección Colombia durante el Mundial 2026, varios internautas se han sorprendido con el guapo hijo del director técnico, Néstor Lorenzo.

Él es Juan Manuel, el hijo de Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia
¿Quién es el hijo de Néstor Lorenzo? | AFP: Joaquín Sarmiento

El hijo de Néstor Lorenzo que desata una variedad de opiniones a través de las distintas plataformas digitales se llama Juan Manuel Lorenzo.

En la actualidad, Juan Manuel cuenta con más de cuatro mil seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que se refleja que ha tenido la oportunidad de acompañar a su padre tras el importante trabajo que tiene con la Selección Colombia.

Por esta razón, se ha visto reflejado que Juan Manuel ha tenido la oportunidad de hacer parte del cuerpo técnico en el equipo, siendo scouting.

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En varias de las publicaciones que tiene Juan Manuel mediante sus redes, se refleja que ha seguido los pasos de su padre en el campo del fútbol, en especial, por el importante trabajo que ha tenido con la tricolor.

Él es Juan Manuel, el hijo de Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia
¿Cuáles fueron las recientes palabras que compartió Néstor Lorenzo en sus redes? | AFP: Chris Coduto

¿Cuáles fueron las reciente palabras de Néstor Lorenzo tras la participación de la Selección Colombia en el Mundial 2026?

A pocos días de que la Selección Colombia debute su primer partido con Uzbekistán el próximo 17 de junio, Néstor Lorenzo, se pronunció en sus redes sobre lo que opina frente al trabajo que ha llevado a cabo junto a la tricolor, expresando las siguientes palabras:

“Para representar un país, hay que conocerlo de verdad, por eso, antes de viajar al campeonato más esperado, salí a visitar algunos de los sitios más emblemáticos de Colombia. Hoy me siento un poco más colombiano. Ahora te toca a ti, si quieres apoyar a este equipo, ve a descubrir la diversidad del país de la belleza. Y tú, ¿Dónde vas a ver a Colombia?”, expresó Néstor Lorenzo.

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