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Reacciones y videos que dejó la inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos: así fue

Inició el show de apertura del Mundial 2026 en Estados Unidos y los internautas generaron todo tipo de reacciones en redes.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Reacciones y videos que dejó la inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos: así fue
Así inició el show de apertura en Estados Unidos en el Mundial 2026. | AFP: Alfredo Estrella

Este 12 de junio, varios internautas han generado todo tipo de reacciones en las distintas plataformas digitales por todos los sucesos que se llevaron a cabo en la inauguración del Mundial 2026, en Estados Unidos.

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¿Qué artistas se presentaron en el show inaugural en Estados Unidos por el Mundial 2026?

Durante el show de apertura, se presentaron varios artistas quienes cautivaron con su gran habilidad en el campo artístico y la cantante brasileña Anitta, relució al interpretar varias canciones durante la ceremonia.

Reacciones y videos que dejó la inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos: así fue
Así inició el show de apertura en el Mundial 2026 en Estados Unidos. | AFP: Ulises Ruiz

Tras la reciente presentación de Anitta, otros artistas tuvieron la oportunidad de presentarse en la ceremonia inaugural en el Estadios de Los Ángeles, fueron Lisa y Rema, quienes tuvieron la oportunidad de interpretar varias canciones.

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¿Qué reacciones han dejado lo internautas tras el inicio de la ceremonia inaugural en Estados Unidos?

Tras la reciente ceremonia inaugural que se llevó a cabo en Estados Unidos, previo al partido que tendrá con la selección de Paraguay, varios internautas compartieron videos mediante sus redes sociales al respecto.

Así también, varios navegantes compartieron todo tipo de reacciones al respecto en las redes sociales acerca del show de que tuvieron Lisa y Anitta durante la inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos.

Tras la presentación inaugural durante el mundial, algunos internautas se preguntaron por la presentación de Katty Perry, quien es una de las artistas más esperadas durante el evento, en especial, por los comentarios que se han circulado en redes al darle la talla a Shakira durante su primera presentación en México.

¿Cuándo fue la presentación de Katy Perry en la ceremonia inaugural del Mundial 2026?

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Estados Unidos y Paraguay se enfrentarán en el tercer partido del Mundial 2026. | AFP: Jaime Squire y Eduardo Muñoz

Sin duda, una de las artistas que más han esperado los internautas durante la última ceremonia de inauguración en el Mundial 2026 en Estados Unidos, es Katy Perry, quien se ha posicionado en una de las más escuchadas no solo del país americanos, sino también a nivel internacional.

La presentación la dio en el tercer momento musical que se llevará a cabo durante la presentación, en la que cautivó con una destacada canción en la que dio inicio previo al partido de los futbolistas.

Por el momento, los hinchas del fútbol se encuentran bajo la expectativa de cuál será el resultado en el tercer partido del Mundial entre Estados Unidos y Paraguay.

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