Yuli Ruiz reaccionó al video musical de Lady Noriega donde usa su imagen sin permiso; ¿le molestó?

Yuli Ruiz reaccionó al video musical que usó Lady Noriega con imágenes de ella y Alejandro Estrada para promocionar su nueva canción.

Lady Noriega usó imágenes del romance entre Yuli Ruiz y Alejandro Estrada para promocionar su nueva canción. (Foto: Canal RCN)

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¿Qué dijo Yuli Ruiz sobre el uso de su imagen para promocionar la canción de Lady Noriega?

No es la primera vez que Noriega utiliza estos recursos para darle visibilidad a sus producciones, pues anteriormente recurrió a escenas de la ruptura entre Alexa Torrex y Jhorman Toloza en La casa de los famosos Colombia 3.

Recientemente, la cantante hizo lo mismo, pero esta vez con imágenes del romance entre Alejandro Estrada y Yuli. La modelo no dudó en comentar la publicación de Lady alegando que no le parece.

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¿Cómo reaccionaron los internautas ante el malestar mostrado por Yuli Ruiz por el uso de su imagen sin permiso?

Aunque el mensaje fue corto, esas palabras generaron repercusión, ya que muchos internautas consideran que es una jugada desleal de Noriega que busca lucrarse a costa de la imagen de otras personas.

Incluso hubo quienes advirtieron que Lady podría enfrentar algún tipo de denuncia por parte de Ruiz, al usar su imagen sin autorización y sin ofrecer una retribución económica.

Los seguidores de ambas exparticipantes de la casa más famosa del país están atentos a cómo se resolverá esta situación o si simplemente quedará en una inconformidad pública sin consecuencias legales.

Para la cantante, este tipo de recursos le permiten conectar con una audiencia que sigue de cerca la vida de los exparticipantes, generando curiosidad y reproducciones en sus plataformas musicales.

Sin embargo, esta práctica ha sido cuestionada por muchos, quienes consideran que se trata de aprovecharse de la vida privada de otros para obtener beneficios comerciales. La reacción de Yuli Ruiz refleja ese malestar.

Desde que terminó su participación en La casa de los famosos, Yuli Ruiz ha buscado mantenerse vigente en el mundo digital.

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Ha estado cercana a varios de sus excompañeros, como Manuela Gómez, y ha aprovechado la visibilidad que le dio el reality para fortalecer su presencia en redes sociales.

Su reacción frente al video de Lady Noriega demuestra que está atenta a cómo se maneja su imagen pública y que no teme expresar su inconformidad cuando siente que se sobrepasan límites.

Mientras tanto, Lady Noriega continúa apostando por su música y por estrategias de promoción que generan conversación, aunque también polémica.

La tensión entre ambas figuras refleja la delgada línea entre el entretenimiento y el respeto.