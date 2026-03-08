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Elianis Garrido sufrió lamentable pérdida y así se pronunció

La actriz Elianis Garrido se viste de luto tras el fallecimiento de un ser querido.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
elianis garrido se viste de luto
Elianis Garrido reveló la muerte de uno de sus tíos/Canal RCN

La actriz Elianis Garrido conmovió a miles de sus fanáticos luego de revelar la lamentable pérdida que atraviesa.

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¿Por qué Elianis Garrido está de luto?

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de seis millones de seguidores, reposteó una fotografía de años atrás junto a uno de sus tíos cuando ella era una niña anunciando la dolorosa partida de su ser querido.

elianis garrido sufre dolorsa partida

"Vamos a extrañarte el resto de la vida. Ojalá coincidamos en la próxima si es que hay. Gracias mi mañe amado. Papichulo guapetón. Niño amado por siempre. El cielo recibe tu alma con alegría. La misma que impregnabas donde llegabas", escribió.

En la instantánea que había revelado hace un buen tiempo en sus redes sociales se había mostrado orgullosa y feliz de su tío, quien señaló manejaba una mula.

"Tener siempre presente de dónde venimos, los pasos que hemos dado, para no perdernos, para no quedarnos en la tristeza cuando algo no salga como esperamos. Ser SIEMPRE agradecidos porque todo lo que hemos vivido nos ha forjado, HOY es el día que soñábamos ayer. Aprovechémoslo, valorémoslo, ,muchos no llegaron al hoy", escribió en su momento.

La barranquillera había detallado lo trabajador y valiente que era, además de expresarle toda su admiración.

Según confesó en aquel entonces no tenían ventanas ni televisión, pero al ser una familia numerosa se sentía el amor hogar.

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¿Cómo reaccionaron los internautas tras la pérdida de Elianis Garrido?

Varios seguidores aprovecharon la publicación para dejarle comentarios de sentido pésame y de apoyo en este momento tan difícil para ella.

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Además, le destacaron lo familiar que es y lo mucho que admiran ese aspecto de ella, pues siempre se ha mostrado muy cercana a los suyos.

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Por ahora, la actriz no ha dado más detalles de la despedida de su ser querido, pero sus fanáticos siguen al pendiente de lo que pueda seguir publicando al respecto y de dónde me encuentre ella en este proceso tan complejo también para toda su familia.

Es importante detallar que Elianis Garrido suele ser muy reservada con su vida personal.

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