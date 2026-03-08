Valentino Lázaro reveló su versión de la polémica entre Alexa y Sofía: ¿si fue por Saruma?

En medio del interés que sigue causando el beso entre Sofía Jaramillo y Felipe Saruma y el conflicto que esta situación habría generado entre Sofía y Alexa Torrex, recientemente Valentino Lázaro se sumó a la conversación para dar a conocer su versión de los hechos.

Artículos relacionados Felipe Saruma Captan a Sofía Jaramillo y Felipe Saruma besándose en pleno concierto

¿Qué dijo Valentino Lázaro sobre la polémica entre Alexa Torrex y Sofía Jaramillo por Felipe Saruma?

A través de un video que el creador de contenido compartió en redes sociales, dejó ver que, al parecer la discordia entre Jaramillo y Torrex sí habría sido por el hecho de que Felipe Saruma se fijara en la caleña, una situación que, según lo comentó, molestó a la joven cucuteña.

Artículos relacionados Georgina Rodríguez Filtran fotos de Georgina Rodríguez en la playa y su apariencia genera debate

"Como le pueden decir traicionero porque alguien decía que le parecía lindo otra persona, con todo respeto niños, nunca se habían visto de frente en su vida", fueron las primeras palabras de Valentino.

Artículos relacionados Andrea Valdiri ¿Andrea Valdiri reaccionó al beso de Sofía Jaramillo y Saruma? Esto dijo

En sus declaraciones, el finalista de la tercera temporada del reality de convivencia afirmó que, Alexa incluso se enojó con él por haber sido partícipe de la cercanía y romance que se dio entre Saruma y Sofía durante su visita en las ferias de Cúcuta.

"Yo amo a Alexa, la quiero con todo mi corazón, pero ella también se enojó conmigo que porque yo fui cómplice, se puso triste conmigo, pero no, yo la verdad... no se conocían de frente se conocieron todos al tiempo", insistió Lázaro.

Valentino Lázaro reveló que Alexa Torrex se enojó con él tras polémica con Sofía Jaramillo. | Foto del Canal RCN.

¿Alexa Torrex se enojó con Valentino Lázaro por lo sucedido entre Sofía Jaramillo y Felipe Saruma?

Cabe señalar que, en medio de la controversia que este tema sigue generando, Alexa Torrex ha dicho que sus diferencias con su excompañera de competencia se dieron son por otro motivo y no por lo que todos creen, además de señalar que su error fue admitir públicamente que Saruma le parecía un hombre "simpátitco".

Sofía Jaramillo explicó qué pasó con Alexa Torrex y la razón sorprendió a todos (Foto Canal RCN)

Frente a esto, Laura Jaramillo, hermana de Sofía Jaramillo expresó su opinión y, además de salir en defensa de Sofía, también confirmó que todo el conflicto surgió a raíz de los celos de Alexa, además de confesar que, su hermana, al ver que Saruma la estaba pretendiendo, le pidió a él mismo que le "echara los perros" a Torrex.

Por ahora, la polémica protagonizada por ambas exparticipantes de La casa de los famosos Colombia, sigue dando de qué hablar en las plataformas digitales, en donde los internautas han sacado sus propias conclusiones.