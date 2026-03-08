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Koral Costa rompe el silencio sobre su supuesta reconciliación con Omar Murillo

Koral Costa se pronunció sobre la controversial publicación que hizo Omar Murillo acerca de su relación.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
¿Koral Costa y Omar Murillo volvieron? Ella respondió a los rumores
Koral Costa reaccionó a los rumores de reconciliación con Omar Murillo. (Foto/ Buen día, Colombia)

El pasado domingo 2 de agosto, Omar Murillo causó reacciones luego de publicar una foto con Koral Costa, avivando rumores de que se habría reconciliado con suu expareja, por lo que ella habría reaccionado en sus redes.

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En el post, el actor escribió que estaba agradecido con ella y expresó que es una gran mujer, pero en la imagen se ven juntos y enamorados, al parecer, sería una foto de cuando todavía eran pareja.

Pues ellos anunciaron que terminaron su relación en enero, meses después de que Omar se fue a vivir a España y aunque en un inicio el plan era que su exesposa viajará después, esto nunca ocurrió.

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Desde que terminaron, empezaron las especulaciones de que a él le gustan los hombres, debido a que empezó a salir en redes posando en fotos junto a los hombres de su gimnasio y otros amigos.

¿Qué dijo Koral Costa luego de que Omar Murillo publicara una foto con ella?

Horas después de que Omar Murillo causara un gran revuelo por su publicación con Koral Costa, la artista se pronunció en sus redes y compartió algunas historias sobre el tema.

¿Koral Costa y Omar Murillo volvieron? Ella respondió a los rumores
Koral Costa reaccionó a los rumores de reconciliación con Omar Murillo. (Foto/ Buen día, Colombia)

La cantante y actriz fue tajante al reaccionar y escribió “nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde”. Luego de este texto, compartió una foto con él de cuando habían empezado y sugirió que no hablaran de lo que no conocen.

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Así mismo, reveló un video de una sorpresa que le habría dado hace un tiempo y dijo que no tendría que hablar mal de él, reiterando que su relación no se acabó por algo malo.

¿Cuál fue la publicación de Omar Murillo y cuáles reacciones generó?

Omar Murillo compartió una foto con Koral Costa en un jacuzzi y escribió: “jamás encontraré a una como ella”, además expresó que la extraña.

Koral Costa habló por primera vez de los rumores sobre Omar Murillo
¿Koral Costa y Omar Murillo volvieron? Ella respondió a los rumores. (Foto/ Canal RCN)

En cuanto a las reacciones, el post recibió muchos me gusta y comentarios, en donde muchos les expresaron el amor que sienten por ellos, e incluso generaron confusión.

Para algunos internautas, esto pareciera una reconciliación, para otros, esto parece más que se quieren, a pesar de que decidieron tomar caminos diferentes.

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