¿Cuál es la diferencia de edad entre Felipe Saruma y Sofía Jaramillo?

El influenciador Felipe Saruma y la modelo Sofía Jaramillo están dando de qué hablar en redes sociales luego de que se confirmara un romance entre ellos.

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¿Felipe Saruma y Sofía Jaramillo están juntos?

Los famosos viajaron a las ferias de Cúcuta junto a varios creadores de contenido para fomentar el turismo en la ciudad.

En medio del evento, el influenciador lee comenzó a coquetear a Sofía Jaramillo, quien le correspondió, pero cuyo romance desató toda una polémica en redes sociales.

La controversia se dio luego de que Alexa Torrex decidiera terminar su amistad con Sofía Jaramillo por su cercanía con Felipe Saruma debido a que supuestamente a la cucuteña le interesaba el bumangués.

Pese a la polémica que surgió alrededor de su romance, estos continuaron con su relación, la cual sus fanáticos esperan que continúe luego de que las ferias terminaran.

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¿Cuánto le lleva Sofía Jaramillo a Felipe Saruma?

Varios detalles entre los famosos han llamado la atención de sus seguidores, entre ellas la diferencia de edad que hay entre los dos, pues en la mayoría de los comentarios han destacado a Saruma le gustan mayores.

Los famosos se llevan 10 años de diferencia, pues Sofía Jaramillo nació el 22 de junio de 1989, es decir que, actualmente tiene 37 años, mientras que Felipe Saruma nació el 4 de febrero de 1999, por lo que, actualmente cuenta con 27 años.

Muchos recordaron la pasada relación de Felipe Saruma con la influenciadora Andrea Valdiri, con quien se llevaba ocho años de diferencia.

Asimismo, también detallaron que al influenciador le gustan no solo mayores, sino que son mamás, pues recordemos que la barranquillera tiene dos hijos Isabella y Adhara, y Sofía Jaramillo también es mamá.

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¿Sofía Jaramillo tiene hijos?

La modelo tiene un hijo llamado Isaac, quien llegó a su vida en el año 2017, fruto de una relación en la que duró 12 años y en la cual ella señaló que aguantó muchas cosas que no debía por qué, pero de la que le quedó el regalo que fue su hijo.

Por ahora, dicho romance sigue generando expectativa en redes sociales.