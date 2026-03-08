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Alexa Torrex reapareció en redes tras mediático beso entre Sofía Jaramillo y Saruma: “migajera”

Alexa Torrex reapareció en redes sociales tras el beso entre Sofía Jaramillo y Felipe Saruma y realizó inesperada publicación.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
El mensaje con el que Alexa Torrex reapareció en redes tras el beso de Sofía Jaramillo y Saruma
El mensaje con el que Alexa Torrex reapareció en redes tras el beso de Sofía Jaramillo y Saruma. (Foto Canal RCN).

Alexa Torrex reapareció en sus redes sociales después de que se viralizara el beso entre Sofía Jaramillo y Felipe Saruma. La creadora de contenido publicó un mensaje que varios usuarios interpretaron como una posible indirecta sobre la situación, lo que rápidamente generó reacciones y comentarios entre sus seguidores.

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¿Qué pasó entre Sofía Jaramillo, Felipe Saruma y Alexa Torrex?

En las últimas horas comenzó a hacerse viral un video en el que Sofía Jaramillo y Felipe Saruma aparecen besándose durante un concierto en las ferias de Cúcuta, una escena que rápidamente dio de qué hablar entre los usuarios en redes sociales.

Sofía Jaramillo destapó la verdad sobre su pelea con Alexa Torrex: ¿confirmó que fue por Saruma?
Felipe Saruma y Sofía Jaramillo desataron rumores de romance tras ser captados besandose (Foto Canal RCN)

Pero la historia no terminó ahí. Tras la difusión del video, comenzaron a circular versiones que aseguran que Alexa Torrex, amiga de Sofía, estaría interesada sentimentalmente en el creador de contenido y que la paisa sabía de esa situación. A raíz de esto, muchos usuarios señalaron el beso como una presunta traición entre amigas.

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Las especulaciones crecieron aún más cuando varios internautas se dieron cuenta de que Alexa, al parecer, dejó de seguir a Sofía en Instagram, un detalle que avivó los comentarios sobre un posible distanciamiento entre las creadoras de contenido.

¿Cuál fue la publicación que hizo Alexa Torrex tras beso entre Sofía Jaramillo y Felipe Saruma?

Ahora, en las últimas horas, Alexa Torrex reapareció por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, con una publicación que muchos internautas relacionaron a la polémica.

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El video en cuestión muestra a la exparticipante de La casa de los famosos Colombia en compañía de Beba de la Cruz realizando un trend de su más reciente sencillo “Migajera”. Sin embargo, internautas comenzaron a indagar en si esta publicación podría no tratarse de una promoción de la canción, sino una indirecta a Sofía Jaramillo por puestamente traicionar a Torrex.

Mientras tanto, el video del beso y los movimientos en Instagram continúan alimentando las especulaciones entre sus seguidores.

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