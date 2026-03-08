Sofía Jaramillo arremetió contra Alexa y la tildó de "hipócrita"| VIDEO

Han pasado dos días desde que Sofía Jaramillo y Felipe Saruma fueron captados besándose durante un concierto en Cúcuta, y desde entonces, en redes sociales la polémica no ha parado, especialmente por la discordia que al parecer esta situación habría generado entre Alexa Torrex y Sofía, quienes habían construido una gran amistad.

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¿Por qué Sofía Jaramillo llamó hipócrita a Alexa Torrex? Esta es la razón

Y es que, de acuerdo con un reciente video que empezó a circular en las plataformas digitales, la relación entre ambas exparticipantes de La casa de los famosos Colombia no terminó nada bien, pues algunas versiones apuntas que la enemistad surgió por el hecho de que el creador de contenido se haya fijado en la caleña y no en la cucuteña.

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Ante la controversia, Jaramillo dejó clara su posición frente a Alexa en medio de una transmisión en vivo en la que tildó de hipócrita a su excompañera, esto a raíz de varias actitudes que tuvo hacia ella.

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"...Pa que ella salga a decir que yo quería apagar su brillo y su luz y su cosa, en qué momento y cómo por qué razón y después me ve, me saluda toda linda, hermosa y divina y me viene a decir que ella si decía que yo no le daba buena espina, hipócrita, hipócrita", fueron las palabras de Sofía.

Sofía Jaramillo se despachó contra Alexa Torrex: esto le dijo. Foto | Canal RCN.

¿Cuáles fueron las polémicas declaraciones que Sofía Jaramillo hizo sobre Alexa Torrex?

Durante el live, la también empresaria y modelo recibió un mensaje de una internauta en donde expresó estar de su parte al decirle que ni ella ni su hermana le faltaron el respeto a alguien, comentario que la llevó a mencionar que en realidad la que salió hablar primero fue "la de pelo rojo", haciendo referencia a Maiye Torres, hermana de Alexa.

"Primero salió a hablar la de pelo rojo, la de pelo rojo está que me tira desde hace como dos días, está que me tira, me tira y me tira y que gusanera y que no sé qué", agregó Sofía.

De acuerdo con sus declaraciones, esta desafortunada situación se le convirtió en una completa bola de nieve, pues a raíz de lo dicho por la hermana de Alexa, en redes han empezado a señalarla de "gusanera" y mala amiga.

Sofía Jaramillo explicó qué pasó con Alexa Torrex y la razón sorprendió a todos (Foto Canal RCN)

Entre tanto, este nuevo romance que habría surgido entre la exparticipante del reality de convivencia y Saruma, sigue apoderándose de la conversación en redes, en donde por supuesto las personas han tomado partido.