Maiye Torres lanzó dura respuesta a la hermana de Sofía Jaramillo: esto le dijo

El rifirrafe por la polémica entre Sofía Jaramillo y Alexa Torrex continúa apoderándose de la conversación en redes sociales, pues en las últimas horas, Maiye Torres, hermana de Alexa, nuevamente intervino en la polémica para arremeter en contra de Laura Jaramillo, hermana de Sofía.

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¿Qué dijo Maiye Torres sobre la hermana de Sofía Jaramillo tras polémica por Alexa Torrex?

A través de su cuenta de Instagram, en donde Maiye ha logrado consolidar una comunidad de millones de seguidores, apareció una vez más para dar de qué hablar, pues fiel al estilo directo que la caracteriza lanzó fuerte mensaje en contra de Laura Jaramillo.

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"Parce con razón Laura Jaramillo nos está tirando a mi hermana y a mí, es que a esa mujer no la conoce es nadie", fueron las palabras de la creadora de contenido.

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Además de asegurar que esta sería la supuesta razón por la que Laura estaría lanzando pullas, la joven cucuteña también hizo una grave acusación que no pasó desapercibida.

"...Esperen, tirando factos, solo los viejitos que se ha c0mido, hey mi linda, mírate y mírame, bésame la mano", agregó la hermana de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

Esto le dijo Maiye Torres a la hermana de Sofía Jaramillo. Foto | Canal RCN.

¿Qué pasó entre Sofía Jaramillo y Alexa Torrex?

Cabe señalar que, la respuesta de Maiye a la hermana de Sofía, se dio a raíz de una transmisión en vivo que hizo Laura en donde reveló que Felipe Saruma siempre estuvo interesada en Sofía y no en Alexa, además de salir en su defensa al decir que su hermana es la persona más leal que conoce.

Incluso, de acuerdo con la mujer, Sofía es tan "buena amiga" que incluso al ver que Alexa estaba enojada porque Saruma no se fijó en ella, le pidió al creador de contenido que "le echara los perros" a la cucuteña.

Maiye Torrex habló de la polémica entre Alexa y Sofía Jaramillo. (Fotos: Canal RCN)

Por ahora, usuarios de las redes, se mantienen expectantes por saber si Laura le dará una respuesta a Maye, más aún después de las acusaciones que hizo en su contra sobre su vida personal.

Lo cierto, es que el beso de la discordia, terminó abriendo la posibilidad de que entre Saruma y Sofía pueda formalizarse una relación más adelante, sin embargo, por ahora, todo parece indicar que se están dando la oportunidad de conocerse.