Juliana Calderón reveló lo que pasó en la revelación de género de su bebé: “Lo que no vieron”

El nombre de Juliana Calderón se ha apoderado de las tendencias desde el pasado 2 de agosto cuando se conoció el género de su bebé, una niña, a quien llamará Dulce María.

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¿Qué fue lo que pasó en el descubrimiento de género del hijo de Juliana Calderón?

La encargada de compartir los primeros detalles del descubrimiento de género de Juliana Calderón fue su hermana Yina Calderón.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia hizo una transmisión en vivo durante el descubrimiento de Juliana en el que se confirmó la llegada de una nueva niña a la familia.

Esta noticia generó emotivas y efusivas reacciones en los papás de la bebé y en los invitados a este evento, sin embargo, una de las hermanas Calderón dañó la emotividad del momento al caerse encima de la decoración luego de pasarse de tragos.

"Claudia, usted está muy borracha, no se le vaya a tirar la vuelta a la china, cálmese".

Revelación de género de Juliana Calderón terminó en caos por culpa de su hermana: recibió advertencia. (Foto Canal RCN | Freepik).

Aunque le advirtieron y trataron de controlarla, Claudia Calderón terminó dejando un bochornoso momento que quedó grabado en la transmisión en vivo de su hermana. Sin embargo, Juliana quiso mostrarles a sus seguidores cómo vivió este momento en un inédito video.

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¿Cuál fue el video que Juliana Calderón reveló del descubrimiento de género de su bebé?

Juliana Calderón reveló en las últimas horas un video en el que dejó con detalle cómo fue la revelación de género de Dulce María. En este dejó ver toda la súper decoración que hizo y varios curiosos detalles.

En el video se ve cuando después que sonara un audio con la voz de un bebé y se hiciera un conteo salieron juegos pirotécnicos y bengalas de color rosado para revelar el género del bebé.

Asimismo, se ve las reacciones de Juliana Calderón y de su pareja, quien era todo un misterio hasta ese momento.

Un poquito de lo que ustedes no vieron.

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¿Quién es la pareja de Juliana Calderón y papá de su hija?

La revelación de género del bebé de Juliana Calderón dejó más de una sorpresa. Además de conocerse que está esperando una niña, el evento también despejó una de las incógnitas que más comentarios había generado en redes sociales: la identidad del padre del bebé.

Durante los últimos meses circularon varias versiones que asociaban a la menor de las Calderón con Juan David Tejada, conocido como 'El Agropecuario', e incluso con su fallecido novio, Juan Manuel Rodríguez, quien perdió la vida en el mismo hecho en el que murió el cantante Yeison Jiménez.

Sin embargo, tras la celebración se confirmó que el padre de la bebé es Deimer Ordoñez Rojas, un exnovio de Juliana con quien sostuvo una larga relación años atrás, y con quien se volvió a dar una nueva oportunidad en el amor.