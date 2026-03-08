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Hombre aseguró que supuestamente salió con Sofía Jaramillo y su hermana

Sale a la luz la versión de un hombre que, en medio de la polémica de Sofía Jaramillo, dijo haber salido con ella y su hermana.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Supuesto ex de Sofía Jaramillo aseguró que también salió con su hermana
Hombre afirmó que tuvo un romance con Sofía Jaramillo y su hermana. (Foto/ Canal RCN)

En estos primeros días de agosto, ha habido un gran revuelo en redes sociales debido a la polémica que generó Sofía Jaramillo y Alexa Torrex, pues su amistad se habría terminado, supuestamente por el acercamiento entre la modelo y Felipe Saruma.

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Esta teoría nació luego de que saliera a la luz de que Felipe y Sofía se besaran durante las ferias de Cúcuta, pues al parecer, Alexa había dicho que le parecía “lindo” en un video y todo eso se sumó a las teorías del presunto malestar de la cantante.

Tras tantos comentarios, la empresaria y modelo habría insinuado que quizá Alexa sí se había molestado por eso, porque Valentino Lpzaro habló de un shippeo entre ellos dos y ella aceptó.

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Sin embargo, el tema escaló porque ya se involucraron las hermanas de las dos exparticipantes de La casa de los famosos Colombia y, además, Martín, el hombre que dijo haber tenido algo con Sofía cuando inició la convivencia.

¿Qué dijo Martín sobre Sofía Jaramillo y su hermana Laura?

Maiye Torrex se involucró en la polémica de Alexza y Sofía Jaramillo, por lo que en un live habló con Juan Martín Moreno, el empresario español que fue controversial por decir que ayudó a la empresaria durante La casa de los famosos Colombia.

hombre dijo que supuestamente salió con Sofía Jaramillo y su hermana
Supuesto ex de Sofía Jaramillo aseguró que también salió con su hermana. (Foto/ Canal RCN)

En el video que circula en redes, se escucha que el hombre afirmaría que, presuntamente estuvo con Sofía y Laura Jaramillo, lo que generó la reacción de Maiye, debido a que contestó diciendo que “son hermanas de leche” y de todo.

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¿Qué más dijo Martín sobre las hermanas Jaramillo?

Lo que se le alcanza a escuchar a Martín es que salió con las dos cuando le preguntaron con quién salió, pero, además, hay alguien más junto a él y se escucha que dice que él no las buscó, sino que, al parecer, ellas fueron quienes lo contactaron.

Hombre afirmó que tuvo un romance con Sofía Jaramillo y su hermana
hombre dijo que supuestamente salió con Sofía Jaramillo y su hermana. (Foto/ Canal RCN)

Según los comentarios en redes, es que todas las polémicas de las hermanas Jaramillo son por hombres, porque no es la primera vez que sale una controversia relacionada con ellas, sin mencionar que el causante de todo fue un tercero.

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