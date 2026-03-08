Felipe Saruma reaccionó a llamativa publicación de Sofía Jaramillo: “para ti”

Durante este primer fin de semana de agosto, hubo un gran revuelo en redes sociales luego de la polémica que se armó entre Alexa Torrex y Sofía Jaramillo, pues la cantante dejó de seguir a quien era su amiga.

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En esos instantes no se supo mucho sobre el tema, pero el sábado se destapó lo que habría pasado entre ambas exparticipantes de La casa de los famosos Colombia 2026 y al parecer, habría sido por un hombre.

En su cuenta de X, Alexa empezó a lanzar pullas y decir que no pelearía nunca por un hombre, mientras que, Sofía guardaba el silencio; pro, su hermana Laura Jaramillo, sí se habría referido a lo que estaba sucediendo y dio a entender que a la cantante le molestaba cuando ella no era la que brillaba.

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En medio de todo ese revuelo, no se entendía lo que estaba pasando, pero poco a poco se fueron conociendo detalles de la ruptura de la amistad entre Sofía y Alexa, ya que la caleña expresó que sí habría sido por su cercanía con Felipe Saruma.

¿Cómo reaccionó Felipe Saruma a un post de Sofía Jaramillo?

Toda la controversia surgió porque se empezó a decir que Felipe Saruma y Sofía Jaramillo se habrían besado, de hecho, hay un video que circula en redes de lo que ocurrió.

Felipe Saruma no pasó por alto la publicación de Sofía Jaramillo. (Foto/ Canal RCN)

Por su parte, ninguno de los dos involucrados ha mencionado algo sobre el tema, pero, lo que sí, es que Sofía Jaramillo publicó un video en Instagram, en donde escribió “para ti”, ya que el mensaje del video son unas palabras motivacionales.

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A este post, Felipe Saruma reaccionó con un like, avivando rumores de que a él sí le habría llamado la atención la modelo.

¿Qué dijo Sofía Jaramillo sobre su distanciamiento con Alexa Torrex?

Lo que reveló Sofía Jaramillo, es que, al parecer, a Alexa Torrex le habría molestado que se armara el supuesto shippeo entre Saruma y la modelo, porque el mismo Valentino dijo que él iba a armar ese junte a lo cual ella dijo “bueno”.

Felipe Saruma reaccionó a emotiva publicación de Sofía Jaramillo. (Foto/ Canal RCN)

De acuerdo con las palabras de la exparticipante de La casa de los famosos, es que esa respuesta a su amigo es loque le habría causado malestar a la cantante.