Isabella Ladera reveló el curioso motivo por el que su bebé se llama Koa “Antonello”

Isabella Ladera reveló un detalle que muchos de sus seguidores desconocían sobre su bebé Koa “Antonello”. La creadora de contenido explicó el motivo por el que eligió este particular nombre para su hijo y contó la historia que hay detrás de esta decisión.

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¿Por qué Isabella Ladera nombró a su hijo Koa “Antonello”?

La curiosidad por el nombre del hijo de Isabella Ladera no tardó en llegar a sus redes sociales. Durante una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores, la creadora de contenido contó cómo eligieron llamar al bebé y despejó las dudas sobre si el pequeño tiene un segundo nombre.

Isabella Ladera reveló cómo avanza su recuperación después de dar a luz. (Foto: AFP)

Según explicó en un video compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, la decisión llegó después de revisar varias opciones hasta que encontraron una que les convenció por completo. Al escuchar "Koa", ambos sintieron que ese era el nombre indicado y, además, les gustó su origen hawaiano y el significado que tiene.

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Aunque algunos seguidores creían que el bebé se llamaba Koa Antonello, Isabella aclaró que oficialmente solo lleva el nombre de Koa. Sin embargo, reveló que suele decirle "Koa Antonello" como un apodo cariñoso, inspirado en el nombre de su hija, Mía Antonella.

“Nosotros hicimos una lista con muchos nombres y a medida que los íbamos diciendo en voz alta, íbamos descartando. Y en lo que escuchamos Koa dijimos: ese es. Tiene un significado hermoso, es hawaiano y no tiene segundo nombre, pero yo le digo Koa Antonello, como Mía es Mía Antonella, a Koa le digo Koa Antonello"

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¿Cuándo nació el hijo de Isabella Ladera y Hugo García?

Koa nació el 11 de julio de 2026 a través de un parto asistido en casa, una decisión que Isabella Ladera tomó luego de que su embarazo se desarrollara sin complicaciones. La creadora de contenido explicó que, al tratarse de una gestación de bajo riesgo, se sintió tranquila al elegir esa alternativa para recibir a su hijo.