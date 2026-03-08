Eidevin López y Alejandro Estrada protagonizan controversial video de su reencuentro

Los exparticipantes de La casa de los famosos Colombia 2026, están siendo nuevamente tendencia en redes sociales, debido a que se volvieron a encontrar durante las ferias en Cúcuta, en donde pasaron varias situaciones que causaron revuelo y que siguen siendo temas comentados.

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Por un lado, la amistad entre Sofía Jaramillo y Alexa Torrex habría llegado a su fin por supuestamente el beso de la modelo con Felipe Saruma, pero la cantante niega que esta haya sido la razón.

Por otra parte, Eidevin López y Alejandro Estrada se volvieron a reencontrar, luego de la polémica expulsión que se vivió en el reality de convivencia cuando los dos tuvieron una fuerte discusión, lo que generó que el público tomara la decisión de sacar a Eidevin de la competencia.

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Sin embargo, ambos exparticipantes habrían dejado saber que eso quedó en el pasado, dejando a un lado las rencillas que nacieron en la convivencia.

¿Cuál es el comentado video que protagonizó Eidevin López y Alejandro Estrada tras su reencuentro?

A través de las diferentes plataformas digitales está circulando un video de Eidevin López y Alejandro Estrada, pues el ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia y su excompañero se reencontraron, pero su cercanía dio de qué hablar.

Eidevin López y Alejandro Estrada reaparecieron juntos. (Foto/ Canal RCN)

Son varios clips que se ven de ellos juntos, pero hay uno en particular que causó reacciones y es el del actor bailando sobre los hombros de López, quien está con fuerza sosteniendo a Alejo; momento que para muchos fue épico y controversial.

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Esto, porque, muchos creyeron que ellos no se la llevarían bien, pero dejaron claro que no se tomaron nada personal.

¿Qué pasó en las ferias de Cúcuta entre los exparticipantes de La casa de los famosos?

Las ferias de Cúcuta generaron todo tipo de reacciones, debido a que pasaron muchas cosas con los exparticipantes de La casa de los famosos Colombia.

Eidevin López y Alejandro Estrada protagonizan inesperado video. (Foto/ Canal RCN)

No solo apareció el video de Sofía Jaramillo besando a Felipe Saruma, sino el de Eidevin dándole un pico a otra mujer.

Por su parte, Beba se intoxicó y tuvo que ser llevada a urgencias, mientras que Valentino y Sofía la acompañaban.