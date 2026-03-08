Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Luto en la radio colombiana: falleció uno de los locutores más recordados del país

El fallecimiento de Álvaro Uribe González fue confirmado por su familia y ha generado múltiples mensajes de despedida.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Murió reconocido locutor colombiano que hizo historia en la radio; tenía 86 años
Luto en la radio colombiana: falleció una de las voces más recordadas del país (Foto freepik)

El periodismo y la radio colombiana están de luto tras conocerse el fallecimiento de uno de los locutores más recordados del país, cuya voz se convirtió en un referente de la locución comercial.

Artículos relacionados

La noticia fue confirmada por uno de sus familiares a través de redes sociales y diferentes organizaciones y colegas que comenzaron a rendirle homenaje, recordando el legado que dejó durante más de cinco décadas de trayectoria.

El fallecimiento de Álvaro Uribe González fue confirmado por su familia
La radio colombiana despide a una de sus voces más emblemáticas; murió reconocido locutor (Foto freepik)

¿Quién fue el reconocido locutor que falleció?

Se trata de Álvaro Uribe González, reconocido locutor colombiano que falleció a los 86 años en Bogotá.

A lo largo de su carrera se consolidó como una de las voces más emblemáticas de la radio nacional. Fue uno de los pioneros de la locución en Colombia y es recordado por haber sido el primer DJ de Radio Santa Fe, donde impulsó la creación de espacios dirigidos al público juvenil.

Además de su trabajo en emisoras, Álvaro Uribe González participó en campañas publicitarias para cerca de 400 marcas nacionales e internacionales, convirtiéndose en una de las voces más reconocidas de la publicidad colombiana.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, la Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores compartió un video de despedida en el que recordó su aporte a la profesión y el cariño que despertaba entre sus colegas.

La asociación destacó que fue la voz comercial de mayor impacto en la publicidad colombiana entre las décadas de 1970 y 2000, al punto de convertirse en un referente de la industria e imponer sus propias tarifas gracias al reconocimiento que alcanzó con su trabajo.

"Así lo recuerda Armando Plata Camacho, expresidente de la ACL: Alvaro fue la voz comercial de mayor impacto en la publicidad colombiana en las décadas de los 70 al 2000, al punto de imponer sus propias tarifas". Un abrazo fraterno para su familia y amigos. Que descanse en paz”

Artículos relacionados

¿Cuál fue la causa del fallecimiento de Álvaro Uribe González?

Hasta el momento, la familia no ha dado a conocer la causa oficial de su fallecimiento.

Pese a ello, la noticia ha provocado numerosas reacciones en redes sociales, cientos de personas han expresado su tristeza por la partida del reconocido locutor que marcó la radio en Colombia.

La radio colombiana despide a una de sus voces más emblemáticas; murió reconocido locutor
Falleció Álvaro Uribe González, uno de los locutores más influyentes de la radio colombiana (Foto freepik)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Luto en redes, falleció el bebé de reconocido cantante: así lo anunció con dolorosas palabras Talento internacional

Luto en redes, falleció el bebé de reconocido cantante: así lo anunció con dolorosas palabras

El cantante confesó el doloroso fallecimiento de su bebé con nostálgica confesión que hizo en sus redes.

Duelo en Colombia, falleció reconocida figura del vallenato: así lo despidió reconocido cantante Talento nacional

Duelo en Colombia, falleció reconocida figura del vallenato: así lo despidió reconocido cantante

El género vallenato está de luto tras confirmarse el fallecimiento de una reconocida figura en las últimas horas.

Flavia Dos Santos y María Cecilia Botero estrenan programa por La FM. Viral

Flavia Dos Santos y María Cecilia Botero estrenan “Sin Filtro” por La FM; ¿de qué se trata?

Flavia Dos Santos y María Cecilia Botero estrenan “Sin Filtro” en La FM con debates, humor y entrevistas exclusivas.

Lo más superlike

Supuesto ex de Sofía Jaramillo aseguró que también salió con su hermana Influencers

Hombre aseguró que supuestamente salió con Sofía Jaramillo y su hermana

Sale a la luz la versión de un hombre que, en medio de la polémica de Sofía Jaramillo, dijo haber salido con ella y su hermana.

cinco cosas en las que invertir Viral

Cinco cosas en las que vale la pena gastar, según la IA

Álvaro Díaz anunció su segunda fecha en el Movistar Arena de Bogotá. Talento internacional

Álvaro Díaz anunció segunda fecha de conciertos en Bogotá; te contamos dónde conseguir las entradas

Emiro Navarro y Verónica Orozco casi tienen un accidente en MasterChef Celebrity: esto pasó Emiro Navarro

Emiro Navarro y Verónica Orozco casi tienen un accidente en MasterChef Celebrity: esto pasó

El cantante Frankie J generó revuelo por su interpretación del himno nacional de México. Talento internacional

Reconocido cantante mexicano recibió críticas al equivocarse cantando el himno nacional; ¿será multado?