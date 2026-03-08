Luto en la radio colombiana: falleció uno de los locutores más recordados del país

El periodismo y la radio colombiana están de luto tras conocerse el fallecimiento de uno de los locutores más recordados del país, cuya voz se convirtió en un referente de la locución comercial.

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La noticia fue confirmada por uno de sus familiares a través de redes sociales y diferentes organizaciones y colegas que comenzaron a rendirle homenaje, recordando el legado que dejó durante más de cinco décadas de trayectoria.

La radio colombiana despide a una de sus voces más emblemáticas; murió reconocido locutor (Foto freepik)

¿Quién fue el reconocido locutor que falleció?

Se trata de Álvaro Uribe González, reconocido locutor colombiano que falleció a los 86 años en Bogotá.

A lo largo de su carrera se consolidó como una de las voces más emblemáticas de la radio nacional. Fue uno de los pioneros de la locución en Colombia y es recordado por haber sido el primer DJ de Radio Santa Fe, donde impulsó la creación de espacios dirigidos al público juvenil.

Además de su trabajo en emisoras, Álvaro Uribe González participó en campañas publicitarias para cerca de 400 marcas nacionales e internacionales, convirtiéndose en una de las voces más reconocidas de la publicidad colombiana.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, la Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores compartió un video de despedida en el que recordó su aporte a la profesión y el cariño que despertaba entre sus colegas.

La asociación destacó que fue la voz comercial de mayor impacto en la publicidad colombiana entre las décadas de 1970 y 2000, al punto de convertirse en un referente de la industria e imponer sus propias tarifas gracias al reconocimiento que alcanzó con su trabajo.

"Así lo recuerda Armando Plata Camacho, expresidente de la ACL: Alvaro fue la voz comercial de mayor impacto en la publicidad colombiana en las décadas de los 70 al 2000, al punto de imponer sus propias tarifas". Un abrazo fraterno para su familia y amigos. Que descanse en paz”

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¿Cuál fue la causa del fallecimiento de Álvaro Uribe González?

Hasta el momento, la familia no ha dado a conocer la causa oficial de su fallecimiento.

Pese a ello, la noticia ha provocado numerosas reacciones en redes sociales, cientos de personas han expresado su tristeza por la partida del reconocido locutor que marcó la radio en Colombia.