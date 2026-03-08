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Luto en la televisión; falleció reconocido reportero tras años enfrentando una delicada enfermedad

Ángel de los Santos, reconocido reportero de Despierta América, falleció tras enfrentar durante años un complejo problema de salud.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Luto en la televisión: falleció reconocido reportero tras años enfrentando una delicada enfermedad
Murió reconocido reportero de espectáculos tras una larga lucha contra una enfermedad (Foto freepik)

El mundo del entretenimiento y la televisión se encuentra de luto luego de confirmarse el fallecimiento de un reconocido reportero de espectáculos, quien durante años hizo parte de un programa matutino.

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La noticia fue dada a conocer a través de las redes sociales del espacio televisivo donde trabajó durante gran parte de su carrera. Allí, sus compañeros lamentaron profundamente su partida y le dedicaron un emotivo mensaje de despedida, recordándolo por su profesionalismo, carisma y calidad humana.

Confirman la muerte de reconocido reportero de espectáculos; llevaba años luchando por su salud
Luto en la televisión: falleció reconocido reportero tras años enfrentando una delicada enfermedad (Foto freepik)

¿Quién es el reportero de espectáculos que falleció?

Se trata de Ángel de los Santos, reconocido reportero que durante varios años trabajó en Despierta América.

Fue precisamente el equipo del programa el encargado de confirmar la noticia mediante una publicación en redes sociales, donde expresaron el profundo dolor que sienten por su partida y aseguraron que su recuerdo permanecerá para siempre entre quienes compartieron con él.

Una de las personas que también le rindió homenaje fue Luz María Doria, productora ejecutiva de Despierta América, quien publicó un sentido mensaje en su cuenta de Instagram.

En sus palabras destacó la actitud positiva con la que Ángel llegaba cada día al trabajo, su energía, su calidad humana y la huella que dejó entre quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo.

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¿Cuál fue la causa de muerte de Ángel de los Santos?

Hasta el momento, la familia no ha emitido un comunicado oficial detallando la causa exacta de su fallecimiento.

Sin embargo, distintos medios de entretenimiento señalaron que el reportero enfrentó durante cerca de 10 años un delicado problema de salud que lo obligó a someterse a tratamientos de diálisis.

El periodista argentino Javier Ceriani aseguró, a través de una publicación en Facebook, que Ángel de los Santos falleció mientras dormía debido al deterioro que presentaban sus riñones.

Según explicó, uno de sus familiares lo encontró varias horas después y dio aviso a los servicios de emergencia. No obstante, cuando los paramédicos llegaron al lugar, el reportero ya no presentaba signos vitales.

“Con profunda tristeza despedimos a Ángel de los Santos, un gran colega, un gran luchador de la verdad. Gracias por todo tu apoyo siempre, te voy a extrañar”, escribió

Ángel de los Santos, reconocido reportero, falleció
Ángel de los Santos, reconocido reportero, falleció tras enfrentar durante años un complejo problema de salud. (Foto freepik)
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