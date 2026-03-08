Westcol en el ojo del huracán tras polémica reacción con una seguidora: ¿qué hizo?

Luis Fernando Villa Álvarez, mejor conocido como Westcol, en las últimas horas se encuentra en el ojo del huracán por cuenta de una sorpresiva reacción que tuvo luego de que una joven se le acercara para pedirle una foto, situación que no pasó desapercibida en redes en donde ha sido fuertemente criticado.

Artículos relacionados Felipe Saruma Captan a Sofía Jaramillo y Felipe Saruma besándose en pleno concierto

¿Por qué Westcol está en el centro de la polémica? Esta es la razón

El momento que rápidamente dio de qué hablar en las plataformas digitales, se dio justo cuando el streamer se encontraba en un lugar público junto a Luisa Castro, su novia, y de repente una joven se acercó con el fin de pedirle un saludo.

Artículos relacionados Georgina Rodríguez Filtran fotos de Georgina Rodríguez en la playa y su apariencia genera debate

Y aunque hasta ahí todo iba bien, fue la respuesta del creador de contenido la que generó rechazo entre los internautas, pues aunque la mujer lo hizo con la mejor intención, él simplemente se negó a hacerlo.

Artículos relacionados Andrea Valdiri ¿Andrea Valdiri reaccionó al beso de Sofía Jaramillo y Saruma? Esto dijo

"Hola, para ver si me podrías dar un saludo", le dijo. Él por su parte, se quedó observándola y, segundos después, le dijo que no.

"Ay pero yo saludito ahorita no, que saludito, lo que pasa con esos saludos, es que eso es una moda muy...", señaló el antioqueño sin revelar las razones por las que prefirió no hacerlo.

¿Qué hizo Westcol y por qué ha sido fuertemente criticado en redes sociales?

Como era de esperarse, la polémica respuesta del influencer a la seguidora, generó una ola de reacciones entre los internautas, quienes dejaron ver su opinión al respecto y cuestionaron su actitud.

"Yo veo ese duende y sigo de largo que saludo de qué jajaja quién es", "¿Y quién quiere un saludo de ese man?", "Se le olvida que esa misma gente es la que lo pone donde está", "Hacen famosos a los incorrectos, el que no ha visto a Dios cuando lo ve se asusta", "Qué grosero", "Uy no que boleta pedirle fotos a esos influencers", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Por ahora, el famoso creador digital colombiano no se ha referido al tema, y aunque hubo quienes lo cuestionaron, por otro lado, no faltaron aquellos que lo defendieron, argumentando que, él está en todo su derecho de decir que no cuando se siente a gusto.