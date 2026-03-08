Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Westcol en el ojo del huracán tras polémica reacción con una seguidora: ¿qué hizo?

Westcol protagonizó sorpresivo gesto con una seguidora y muchos aseguran que perdió la humildad.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Westcol posa ante las cámaras en la alfombra roja de los Latin Grammy 2025.
Westcol en el ojo del huracán por actitud con una seguidora. Foto | Tommaso Boddi.

Luis Fernando Villa Álvarez, mejor conocido como Westcol, en las últimas horas se encuentra en el ojo del huracán por cuenta de una sorpresiva reacción que tuvo luego de que una joven se le acercara para pedirle una foto, situación que no pasó desapercibida en redes en donde ha sido fuertemente criticado.

Artículos relacionados

¿Por qué Westcol está en el centro de la polémica? Esta es la razón

El momento que rápidamente dio de qué hablar en las plataformas digitales, se dio justo cuando el streamer se encontraba en un lugar público junto a Luisa Castro, su novia, y de repente una joven se acercó con el fin de pedirle un saludo.

Artículos relacionados

Y aunque hasta ahí todo iba bien, fue la respuesta del creador de contenido la que generó rechazo entre los internautas, pues aunque la mujer lo hizo con la mejor intención, él simplemente se negó a hacerlo.

Artículos relacionados

"Hola, para ver si me podrías dar un saludo", le dijo. Él por su parte, se quedó observándola y, segundos después, le dijo que no.

"Ay pero yo saludito ahorita no, que saludito, lo que pasa con esos saludos, es que eso es una moda muy...", señaló el antioqueño sin revelar las razones por las que prefirió no hacerlo.

¿Qué hizo Westcol y por qué ha sido fuertemente criticado en redes sociales?

Como era de esperarse, la polémica respuesta del influencer a la seguidora, generó una ola de reacciones entre los internautas, quienes dejaron ver su opinión al respecto y cuestionaron su actitud.

"Yo veo ese duende y sigo de largo que saludo de qué jajaja quién es", "¿Y quién quiere un saludo de ese man?", "Se le olvida que esa misma gente es la que lo pone donde está", "Hacen famosos a los incorrectos, el que no ha visto a Dios cuando lo ve se asusta", "Qué grosero", "Uy no que boleta pedirle fotos a esos influencers", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Por ahora, el famoso creador digital colombiano no se ha referido al tema, y aunque hubo quienes lo cuestionaron, por otro lado, no faltaron aquellos que lo defendieron, argumentando que, él está en todo su derecho de decir que no cuando se siente a gusto.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Supuesto ex de Sofía Jaramillo aseguró que también salió con su hermana Influencers

Hombre aseguró que supuestamente salió con Sofía Jaramillo y su hermana

Sale a la luz la versión de un hombre que, en medio de la polémica de Sofía Jaramillo, dijo haber salido con ella y su hermana.

Juan Daniel Sepúlveda reaccionó a comentario Andrea Valdiri

Así reaccionó el ex de Andrea Valdiri luego que le pidieran devolver lujoso regalo que ella le dio

Le pidieron a Juan Daniel Sepúlveda, expareja de Andrea Valdiri ,devolver la camioneta que ella le regaló y esta fue su reacción.

Sofía Jaramillo en La casa de los famosos Colombia. Influencers

Sofía Jaramillo reveló las medidas que tomará tras polémica por beso con Saruma

Sofía Jaramillo habló por primera vez y reveló la radical decisión que tomó a raíz de la polémica por el beso con Felipe Saruma.

Lo más superlike

Luto en redes, falleció el bebé de reconocido cantante: así lo anunció con dolorosas palabras Talento internacional

Luto en redes, falleció el bebé de reconocido cantante: así lo anunció con dolorosas palabras

El cantante confesó el doloroso fallecimiento de su bebé con nostálgica confesión que hizo en sus redes.

cinco cosas en las que invertir Viral

Cinco cosas en las que vale la pena gastar, según la IA

Álvaro Díaz anunció su segunda fecha en el Movistar Arena de Bogotá. Talento internacional

Álvaro Díaz anunció segunda fecha de conciertos en Bogotá; te contamos dónde conseguir las entradas

Emiro Navarro y Verónica Orozco casi tienen un accidente en MasterChef Celebrity: esto pasó Emiro Navarro

Emiro Navarro y Verónica Orozco casi tienen un accidente en MasterChef Celebrity: esto pasó

El cantante Frankie J generó revuelo por su interpretación del himno nacional de México. Talento internacional

Reconocido cantante mexicano recibió críticas al equivocarse cantando el himno nacional; ¿será multado?