Sofía Jaramillo reveló hace cuánto conoce a Felipe Saruma

La modelo Sofía Jaramillo se pronunció sobre su romance con Felipe Saruma, el cual ha generado tanta polémica en redes sociales.

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¿Qué dijo Sofía Jaramillo sobre Felipe Saruma?

La caleña realizó una transmisión en vivo en una de sus redes sociales, donde suma miles de seguidores, en donde quiso aclarar su situación con Felipe Saruma.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia aclaró desde hace cuánto conoce al creadora de contenido y por qué hasta ahora comenzaron un romance.

"Yo una vez me fui para Barranquilla y allá me lo encontré. Hubo como un coqueteo de mirada, peor yo lo ignoré mucho. Ese fue el único acercamiento que tuve yo con él y ya, yo no lo conocía", detalló.

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Explicó que se lo volvió a encontrar en las ferias de Cúcuta, donde la Alcaldía de la ciudad convocó a varios influenciadores para fomentar el turismo en la ciudad, razón por la que compartieron bastante tiempo juntos.

"Acá me lo encontré y acá hablamos. Esto no fue planeado, ni organizado, ni nada, simplemente se dieron las cosas así. Yo no sabía que él venía ni que venían otros influenciadores", agregó.

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¿Por qué el romance de Sofía Jaramillo con Felipe Saruma ha causado revuelo?

Este romance causó gran revuelo entre miles de fanáticos luego de que por esto se terminara la amistad entre Sofía Jaramillo y Alexa Torrex, quien le había confesado que le gustaba Felipe Saruma, por lo que, muchos han catalogado a la caleña como "mala amiga".

Esta situación ha provocado opiniones divididas, donde algunos defienden a la cucuteña y otros a la caleña.

Por ahora, cada una de las famosas ha dejado sus respectivas opiniones al respecto, donde Alexa Torrex señaló que ella no discute por hombres, mientras que Sofía Jaramillo ha señalado que no entiende qué fue lo que le disgustó a la influenciadora si ella no hizo nada malo.

En esta controversia salieron también las hermanas de cada una de las famosas para defenderlas, donde la hermana de Alexa tildó de "gusanera" a Sofía, mientras que Laura Jaramillo detalló que su hermana no tiene la culpa de que Saruma se fijara en ella.