Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Sofía Jaramillo reveló hace cuánto conoce a Felipe Saruma

La modelo Sofía Jaramillo habló sobre su cercanía con el influenciador Felipe Saruma.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
sofia jaramillo y felipe saruma
Sofía Jaramillo habló de Felipe Saruma/Canal RCN

La modelo Sofía Jaramillo se pronunció sobre su romance con Felipe Saruma, el cual ha generado tanta polémica en redes sociales.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Sofía Jaramillo sobre Felipe Saruma?

La caleña realizó una transmisión en vivo en una de sus redes sociales, donde suma miles de seguidores, en donde quiso aclarar su situación con Felipe Saruma.

sofia jaramillo sobre felipe saruma

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia aclaró desde hace cuánto conoce al creadora de contenido y por qué hasta ahora comenzaron un romance.

"Yo una vez me fui para Barranquilla y allá me lo encontré. Hubo como un coqueteo de mirada, peor yo lo ignoré mucho. Ese fue el único acercamiento que tuve yo con él y ya, yo no lo conocía", detalló.

Artículos relacionados

Explicó que se lo volvió a encontrar en las ferias de Cúcuta, donde la Alcaldía de la ciudad convocó a varios influenciadores para fomentar el turismo en la ciudad, razón por la que compartieron bastante tiempo juntos.

"Acá me lo encontré y acá hablamos. Esto no fue planeado, ni organizado, ni nada, simplemente se dieron las cosas así. Yo no sabía que él venía ni que venían otros influenciadores", agregó.

Artículos relacionados

¿Por qué el romance de Sofía Jaramillo con Felipe Saruma ha causado revuelo?

Este romance causó gran revuelo entre miles de fanáticos luego de que por esto se terminara la amistad entre Sofía Jaramillo y Alexa Torrex, quien le había confesado que le gustaba Felipe Saruma, por lo que, muchos han catalogado a la caleña como "mala amiga".

alexa torrex termina amistad con sofia jaramillo

Esta situación ha provocado opiniones divididas, donde algunos defienden a la cucuteña y otros a la caleña.

Por ahora, cada una de las famosas ha dejado sus respectivas opiniones al respecto, donde Alexa Torrex señaló que ella no discute por hombres, mientras que Sofía Jaramillo ha señalado que no entiende qué fue lo que le disgustó a la influenciadora si ella no hizo nada malo.

En esta controversia salieron también las hermanas de cada una de las famosas para defenderlas, donde la hermana de Alexa tildó de "gusanera" a Sofía, mientras que Laura Jaramillo detalló que su hermana no tiene la culpa de que Saruma se fijara en ella.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Isabella Ladera explicó el inesperado significado del nombre Koa “Antonello” Isabella Ladera

Isabella Ladera reveló el curioso motivo por el que su bebé se llama Koa “Antonello”

Isabella Ladera compartió detalles sobre la elección del nombre de su bebé, Koa “Antonello”, y explicó el curioso motivo.

¿Koral Costa y Omar Murillo volvieron? Ella respondió a los rumores Koral Costa

Koral Costa rompe el silencio sobre su supuesta reconciliación con Omar Murillo

Koral Costa se pronunció sobre la controversial publicación que hizo Omar Murillo acerca de su relación.

sofia jaramillo, felipe saruma y alexa torrex Felipe Saruma

Filtran conversación de Felipe Saruma y Sofía Jaramillo tras polémica con Alexa Torrex

Revelaron audios de Felipe Saruma y Sofía Jaramillo luego de la polémica que se provocó con Alexa Torrex.

Lo más superlike

Karol g dedica cancion a feid Karol G

¿Karol G se desahoga tras su ruptura con Feid?: "Él ya hizo su vida"

Nueva canción de Karol G hablaría de su separación con el artista Feid.

Emiro Navarro y Verónica Orozco casi tienen un accidente en MasterChef Celebrity: esto pasó Emiro Navarro

Emiro Navarro y Verónica Orozco casi tienen un accidente en MasterChef Celebrity: esto pasó

Duelo en la televisión, falleció reconocido actor tras ser hallado sin vida en su casa, ¿quién? Talento internacional

Duelo en la televisión, falleció reconocido actor tras ser hallado sin vida en su casa, ¿quién?

Alejandro Estrada se destacó en La casa de los famosos Colombia por ser uno de los participantes más ordenados. Alejandro Estrada

Alejandro Estrada mostró su obsesión por limpiar en La casa de los famosos; ¿qué significa según expertos?

El cantante Frankie J generó revuelo por su interpretación del himno nacional de México. Talento internacional

Reconocido cantante mexicano recibió críticas al equivocarse cantando el himno nacional; ¿será multado?