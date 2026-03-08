Filtran conversación de Felipe Saruma y Sofía Jaramillo tras polémica con Alexa Torrex

Laura Jaramillo, la hermana de la modelo Sofía Jaramillo, se refirió a la polémica que ha surgido entre la caleña y la influenciadora Alexa Torrex luego de su romance con el creador de contenido Felipe Saruma.

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¿Qué dijo Laura Jaramillo sobre Sofía Jaramillo y el romance entre Felipe Saruma?

La empresaria realizó una transmisión en vivo en una de sus redes sociales y allí habló del tema para defender a su hermana de quienes la están tildando de "mala amiga" y "gusanera" por supuestamente haberle quitado el hombre que le gustaba a su amiga, Alexa Torrex.

Cabe destacar que la amistad entre ellas se terminó luego de que Sofía Jaramillo comenzara un romance con Felipe Saruma durante las ferias de Cúcuta, a donde asistieron varios influenciadores para fomentar el turismo de la ciudad.

En medio del evento, Alexa Torrex le confesó a Sofía Jaramillo que Saruma le parecía lindo, pero este se fijo en Sofía Jaramillo provocando conflicto entre ellas.

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¿Qué conversación tuvieron Felipe Saruma y Sofía Jaramillo tras pleito con Alexa Torrex?

Laura Jaramillo reveló un audio de una conversación entre ellos hablando sobre el tema, donde Felipe Saruma le señala a Sofía Jaramillo que le dio herramientas a Alexa Torrex para que se muestre disgustada con ella al pedirle perdón por algo que no hizo mal.

"Tiene con qué (ponerse brava) porque tú te pusiste a decirle 'sí perdón, yo la cag*é', tú le aceptaste que la cag*ste (...) Yo dije 'esa pelada me encanta'", se escucha decir a Felipe Saruma.

Por su parte, Sofía Jaramillo explica por qué cree que la embarró con Alexa Torrex al aceptar su shippeo frente a ella después de que esta le confesara que él le parecía lindo.

"Yo la había embarrado porque ella me dijo que le parecías lindo. Yo la embarré cuando Valentino dijo que iba a hacerme ese shippeo porque tú le gustas a mi amigo y yo le dije bueno amor, hágale pues y ella estaba al lado mío y ahí es donde yo digo que la cag*é", dijo.

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Laura Jaramillo reitera que Sofía Jaramillo se sentía culpable, pero ella le hizo entender que no tenía por qué sentirse así.