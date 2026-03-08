Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Filtran conversación de Felipe Saruma y Sofía Jaramillo tras polémica con Alexa Torrex

Revelaron audios de Felipe Saruma y Sofía Jaramillo luego de la polémica que se provocó con Alexa Torrex.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
sofia jaramillo, felipe saruma y alexa torrex
Audio de Sofía Jaramillo y Felipe Saruma/Canal RCN

Laura Jaramillo, la hermana de la modelo Sofía Jaramillo, se refirió a la polémica que ha surgido entre la caleña y la influenciadora Alexa Torrex luego de su romance con el creador de contenido Felipe Saruma.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Laura Jaramillo sobre Sofía Jaramillo y el romance entre Felipe Saruma?

La empresaria realizó una transmisión en vivo en una de sus redes sociales y allí habló del tema para defender a su hermana de quienes la están tildando de "mala amiga" y "gusanera" por supuestamente haberle quitado el hombre que le gustaba a su amiga, Alexa Torrex.

sofia jaramillo con felipe saruma

Cabe destacar que la amistad entre ellas se terminó luego de que Sofía Jaramillo comenzara un romance con Felipe Saruma durante las ferias de Cúcuta, a donde asistieron varios influenciadores para fomentar el turismo de la ciudad.

En medio del evento, Alexa Torrex le confesó a Sofía Jaramillo que Saruma le parecía lindo, pero este se fijo en Sofía Jaramillo provocando conflicto entre ellas.

Artículos relacionados

¿Qué conversación tuvieron Felipe Saruma y Sofía Jaramillo tras pleito con Alexa Torrex?

Laura Jaramillo reveló un audio de una conversación entre ellos hablando sobre el tema, donde Felipe Saruma le señala a Sofía Jaramillo que le dio herramientas a Alexa Torrex para que se muestre disgustada con ella al pedirle perdón por algo que no hizo mal.

pleito entre sofia jaramillo y alexa torrex

"Tiene con qué (ponerse brava) porque tú te pusiste a decirle 'sí perdón, yo la cag*é', tú le aceptaste que la cag*ste (...) Yo dije 'esa pelada me encanta'", se escucha decir a Felipe Saruma.

Por su parte, Sofía Jaramillo explica por qué cree que la embarró con Alexa Torrex al aceptar su shippeo frente a ella después de que esta le confesara que él le parecía lindo.

"Yo la había embarrado porque ella me dijo que le parecías lindo. Yo la embarré cuando Valentino dijo que iba a hacerme ese shippeo porque tú le gustas a mi amigo y yo le dije bueno amor, hágale pues y ella estaba al lado mío y ahí es donde yo digo que la cag*é", dijo.

Artículos relacionados

Laura Jaramillo reitera que Sofía Jaramillo se sentía culpable, pero ella le hizo entender que no tenía por qué sentirse así.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Isabella Ladera explicó el inesperado significado del nombre Koa “Antonello” Isabella Ladera

Isabella Ladera reveló el curioso motivo por el que su bebé se llama Koa “Antonello”

Isabella Ladera compartió detalles sobre la elección del nombre de su bebé, Koa “Antonello”, y explicó el curioso motivo.

¿Koral Costa y Omar Murillo volvieron? Ella respondió a los rumores Koral Costa

Koral Costa rompe el silencio sobre su supuesta reconciliación con Omar Murillo

Koral Costa se pronunció sobre la controversial publicación que hizo Omar Murillo acerca de su relación.

Beba, Alexa Torrex, Sofía Jaramillo en La casa de los famosos Colombia. Influencers

Beba habría reaccionado al conflicto entre Alexa y Sofía por Saruma: ¿a quién apoya?

Valerie de la Cruz se habría sumado a la conversación para dejar clara su postura frente la conflicto entre Alexa Torrex y Sofía Jaramillo.

Lo más superlike

Karol g dedica cancion a feid Karol G

¿Karol G se desahoga tras su ruptura con Feid?: "Él ya hizo su vida"

Nueva canción de Karol G hablaría de su separación con el artista Feid.

Emiro Navarro y Verónica Orozco casi tienen un accidente en MasterChef Celebrity: esto pasó Emiro Navarro

Emiro Navarro y Verónica Orozco casi tienen un accidente en MasterChef Celebrity: esto pasó

Duelo en la televisión, falleció reconocido actor tras ser hallado sin vida en su casa, ¿quién? Talento internacional

Duelo en la televisión, falleció reconocido actor tras ser hallado sin vida en su casa, ¿quién?

Alejandro Estrada se destacó en La casa de los famosos Colombia por ser uno de los participantes más ordenados. Alejandro Estrada

Alejandro Estrada mostró su obsesión por limpiar en La casa de los famosos; ¿qué significa según expertos?

El cantante Frankie J generó revuelo por su interpretación del himno nacional de México. Talento internacional

Reconocido cantante mexicano recibió críticas al equivocarse cantando el himno nacional; ¿será multado?