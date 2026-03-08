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Ella es la bella hija de Juan David Tejada ‘El Agropecuario’ quien cautiva en redes: así luce

Sara Tejada es la bella hija del Agropecuario, el exnovio de Aida Merlano quien cautiva en redes sociales.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Ella es la bella hija de Juan David Tejada ‘El Agropecuario’ quien cautiva en redes: así luce
¿Quién es le bella hija del Agropecuario? | Fotos: Freepik

El nombre de Juan David Tejada se ha convertido en centro de atención mediática a través de las distintas plataformas digitales por todos los acontecimientos que ha llevado a cabo en su vida cotidiana, no solo por ser el papá de Emiliano, sino también, por todo lo que ha llevado a cabo desde que terminó con Aida Victoria.

Así también, El Agropecuario dejó una gran variedad de opiniones por parte de los internautas al presumir a su bella hija Sara Tejada, quien ha cautivado con su belleza en redes sociales.

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¿Quién es la guapa hija del Agropecuario quien cautiva en redes?

Es clave mencionar que Juan David Tejada se ha destacado no solo por ser un reconocido empresario, sino también, por ser un destacado creador de contenido digital, sino también, por mantener informados a sus seguidores frente a todo lo que hace en su vida cotidiana.

Por esta razón, Juan David compartió recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores en el que compartió una fotografía junto a su bella hija Sara, pues, expresó las siguientes palabras:

“Te amo reina mía, Sara Tejada”, reveló Juan David Tejada en la descripción de la publicación.

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¿A qué se dedica Sara Tejada, la guapa hija de Juan David Tejada?

Es clave mencionar que Juan David Tejada tiene varios hijos en la actualidad y ha aprovechado la oportunidad para presumir la admiración que siente por todos ellos en sus redes.

Ella es la bella hija de Juan David Tejada ‘El Agropecuario’ quien cautiva en redes: así luce
Así luce Sara, la guapa hija del Agropecuario. | Foto: Freepik

Por esta razón, Sara Tejada ha cautivado a los internautas, no solo por ser la hija del Agropecuario, sino también, por su belleza.

En la actualidad, Sara cuenta con más de 87 mil seguidores en la que ha tenido la oportunidad de compartir varios acontecimientos de lo que hace en su vida cotidiana.

En varias de las fotografías que ha compartido Sara Tejada se evidencia que ha tenido la oportunidad de seguir el camino del modelaje, pues, ha cautivado por su belleza, quien ha tenido la oportunidad de compartir varios detalles de lo que hace en su vida cotidiana, al compartir algunos sucesos de lo que hace en sus redes sociales.

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