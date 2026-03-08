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Valentina Ferrer reaparece en redes tras los rumores de una infidelidad de J Balvin

La modelo argentina volvió a publicar en redes sociales después de que una influencer asegurara haber estado con J Balvin cuando ella estaba embarazada.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Así reaccionó Valentina Ferrer tras las acusaciones sobre una supuesta infidelidad de J Balvin
Valentina Ferrer reaparece en redes tras los rumores de una infidelidad de J Balvin (Foto Dimitrios Kambouris / AFP)

Las redes sociales no han dejado de hablar de J Balvin y Valentina Ferrer luego de que una creadora de contenido asegurara públicamente haber tenido un encuentro con el cantante cuando, supuestamente, la modelo argentina estaba embarazada de su hijo Río.

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Las declaraciones generaron miles de reacciones y convirtieron a la pareja en tendencia. Mientras algunos usuarios esperaban una respuesta del artista, otros estaban atentos a cualquier movimiento de Valentina Ferrer en sus redes sociales.

En medio de la polémica, la modelo volvió a publicar contenido en su cuenta de Instagram, lo que rápidamente fue interpretado por muchos como una respuesta indirecta a todo lo que se estaba diciendo.

Valentina Ferrer reapareció tras las explosivas declaraciones sobre una supuesta infidelidad de J Balvin
Así reaccionó Valentina Ferrer tras las acusaciones sobre una supuesta infidelidad de J Balvin (Foto Amy Sussman / AFP)

¿Quién es la mujer que hizo las declaraciones sobre J Balvin?

La protagonista de la controversia es Melanie Pavola, influencer y modelo mexicana que cuenta con millones de seguidores en redes sociales.

Todo comenzó cuando compartió un carrusel de fotografías antiguas junto a J Balvin tomadas en un camerino. La publicación llamó la atención de los usuarios, quienes empezaron a cuestionarla por aparecer junto al cantante, teniendo en cuenta que mantiene desde hace varios años una relación con Valentina Ferrer.

Ante la cantidad de comentarios, Melanie decidió contar una historia que rápidamente se hizo viral.

Según relató, hace algunos años el artista la invitó a viajar a Nueva York y ambos compartieron un momento en privado. La influencer aseguró que solo después de ese encuentro se enteró de que Valentina Ferrer estaba esperando un hijo del cantante.

La creadora de contenido afirmó que, al conocer esa información, decidió alejarse y aseguró que incluso le habría enviado un mensaje a la modelo argentina para contarle lo ocurrido.

Valentina Ferrer rompió el silencio con una inesperada publicación tras la polémica que rodea a J Balvin
Valentina Ferrer reapareció tras las explosivas declaraciones sobre una supuesta infidelidad de J Balvin (Foto Cindy Ord / AFP)

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¿Qué publicó Valentina Ferrer en medio de la polémica?

Mientras el tema seguía creciendo en redes sociales, Valentina Ferrer reapareció en su cuenta de Instagram con un carrusel de fotografías mostrando algunos momentos de su rutina.

En las imágenes se le puede ver compartiendo con su hijo Río, disfrutando de diferentes actividades, trabajando y posando frente al espejo, sin hacer ninguna referencia a los rumores que rodean a su pareja.

Como era de esperarse, la publicación se llenó de comentarios relacionados con la polémica. Muchos usuarios le enviaron mensajes de apoyo, mientras otros aprovecharon para preguntarle por J Balvin.

Uno de los comentarios incluso etiquetó al cantante y expresó que estaban esperando su comentario. Valentina reaccionó con humor ante el mensaje.

“díganle que le abrimos el concierto”, escribió la argentina.

Su actitud fue interpretada por varios seguidores como una señal de tranquilidad y de que, al menos públicamente, la polémica no habría afectado la relación que mantiene con el cantante colombiano.

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