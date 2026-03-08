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Sofía Jaramillo reveló las medidas que tomará tras polémica por beso con Saruma

Sofía Jaramillo habló por primera vez y reveló la radical decisión que tomó a raíz de la polémica por el beso con Felipe Saruma.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Sofía Jaramillo en La casa de los famosos Colombia.
Sofía Jaramillo rompió el silencio tras polémica por beso con Saruma. Foto | Canal RCN.

Lo que empezó por un beso entre Felipe Saruma y Sofía Jaramillo en un concierto, se convirtió, sin pensarlo, en un escándalo mediático que sigue apoderándose de las conversación en redes sociales, esto luego de que empezaran a circular diversas versiones que apuntan que Alexa Torrex tendría conflicto con Sofía por el hecho de que ella se hubiera fijado en el creador de contenido.

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En medio del rifirrafe en el que terminaron involucradas Laura Jaramillo y Maiye Torres, hermanas de las principales implicadas en esta situación, Sofía Jaramillo rompió el silencio a través de su cuenta de Instagram para poner fin a la polémica y enviar un contundente mensaje en el que exigió respeto.

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"Quiero dejar algo muy claro. No voy a salir a responder ni a entrar en el mismo juego. Y no es porque no tenga cómo hacerlo. Es, simplemente, por respeto. Respeto a unos papás que conmigo siempre fueron extraordinarios. Siempre se lo dije: qué bendición tener unos padres así", fueron las primeras palabras de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

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De acuerdo con las declaraciones de la modelo y empresaria, justamente por el respeto, el cariño y la admiración que siente por sus papás, es que optó por guardar silencio y no salir a caer en el mismo juego.

Maiye Torrex habló de la polémica entre Alexa y Sofía Jaramillo.
Maiye Torrex habló de la polémica entre Alexa y Sofía Jaramillo. (Fotos: Canal RCN)

¿Cuáles fueron las declaraciones de Sofía Jaramillo tras rifirrafe con Alexa y Maiye Torres?

Sin embargo, aunque tiene claro que el respeto es la base de todo, si fue enfática al decir que no por eso las personas tienen derecho a difamar, inventar y mucho menos denigrar a su familia, por eso, sin titubeos, salió en defensa de su hermana luego de que Maiye hiciera polémicas acusaciones en su contra.

"Nadie puede salir a decir que somos una cosa y la otra, a humillar a mi hermana como si fuera menos, cuando no conocen absolutamente nada de nuestras vidas", agregó Sofía.

Y es que, según la caleña y a raíz de la controversia que este tema ha generado, ni ella ni su hermana necesitan "pisotear" a nadie para demostrar nada y mucho menos sentirse más grandes, pues finalmente, es su trabajo, sus principios y su educación lo que hablan por sí solos.

Felipe Saruma reaparece en redes tras darse un beso en público con Sofía Jaramillo: ¿qué dijo?
¿Cuál fue el beso que Sofía Jaramillo se dio con Felipe Saruma? | Foto: Canal RCN

Por último, la exparticipante del reality de convivencia en su tercera temporada, culminó su mensaje reiterando su decisión de guardar silencio, no por miedo, si no por respeto, "Porque hay una gran diferencia entre tener clase y quedarse sin argumentos", concluyó.

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