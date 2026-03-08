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Karol G se pronuncia tras dedicar supuesta canción para Feid: “sin ti”

Karol G publicó unas palabras en sus redes para el anuncio de su nuevo álbum y estas fueron tomadas como una indirecta para Feid.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Karol G habló del desamor tras la supuesta indirecta para Feid
Karol G habló tras lanzar la supuesta canción dedicada a Feid. (AFP/ Mike Coppola)

Karol G está anunciando el lanzamiento de su nuevo álbum ‘No me arrepiento de sentir tanto’, el cual se estrenará este viernes 7 de julio y desde ya, ha dado avances de lo que podría tratarse este disco.

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Al parecer, sería un disco de desamor, pues en su más reciente concierto en Washington D.C. en Estados Unidos, cantó la primicia de un tema en el que habla de una ruptura, expresando que ya superó a su amor, aunque él sepa que no es así.

Para muchos, esto parecería indicar que proyectó en sus canciones lo que pudo haber sentido tras separarse de Feid, según lo que comentan en redes. Además, no dejaron pasar una parte de la letra de este tema en que dice que “él ya está haciendo su vida”.

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Lo que coincide en que recientemente, se filtraron fotos de Feid besando a una mujer, al parecer en una playa.

¿Qué dijo Karol G que causó controversia por su ruptura con Feid?

En horas del mediodía de este lunes 3 de agosto, Karol G compartió un video en su cuenta de Instagram, anunciado que ya se puede hacer pre save a su álbum en las plataformas musicales.

Karol G habló tras lanzar la supuesta canción dedicada a Feid
Karol G se pronunció luego de que relacionaran su nueva canción con Feid. (AFP/ Dia Dipasupil)

Sin embargo, lo que llamó tanto la atención fueron las palabras que expresó la bichota en el clip: “hay dolores que no solo te rompen el corazón, te cambian. Todo parece seguir bien sin ti, nada te necesita”.

En su mensaje, Carolina explica lo que se siente en los momentos difíciles y cómo mientras uno se detiene, la vida y las personas continúan.

¿Feid reaccionó tras la canción de Karol G?

Por otro lado, Feid está bajo el foco también, pues porque algunos tomaron la canción de Karol G como una forma en la que expresó lo que sintió cuando terminó con su colega, hace casi un año, de hecho, por eso creen que ella eligió la fecha de estreno, cerca al día en el que habrían terminado.

Karol G se pronunció luego de que relacionaran su nueva canción con Feid
Karol G habló del desamor tras la supuesta indirecta para Feid. (AFP/ JAIME SALDARRIAGA )

En cuanto a Salomón, él no ha reaccionado directamente, pero anunció que estrenara una canción el 6 de agosto, justo un día antes del lanzamiento del Karol G.

Lo que se escucha del tema del Fercho, es que es una canción de alguien a que hace mucho no ve, porque esa persona le pidió que se alejaran.

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