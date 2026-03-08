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Claudia Calderón explicó su polémica actitud en la revelación de género de su sobrina

Claudia Calderón ha sido criticada en redes por su actitud en la revelación de género de la hija de su hermana, Juliana.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Claudia Calderón respondió a las críticas por su actitud en la revelación de género
Claudia Calderón aclaró la polémica por su actitud en la revelación de género de su sobrina. (Foto/ Canal RCN-Freepik)

El pasado domingo 2 de agosto, la empresaria Juliana Calderón, reveló a través de sus redes sociales el género de su bebé, pues tendrá a su primera hija.

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En su familia, creían que lo que vendría en camino era un niño, ya que la misma Yina confesó eso en sus historias, pues dijo que eso era lo que pensaba, según por como se veía la pancita de su hermana.

Sin embargo, para todos fue una sorpresa la revelación del género, ya que muchos no esperaban este resultado, especialmente Claudia Calderón, quien actuó de una manera bastante cuestionable durante el evento en que se supo que tendrá una sobrina.

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Por eso mismo, su actitud se hizo viral en redes, ya que no actuó de la mejor manera y la misma Yina le pidió que se calmara y que o arruinara el momento de Juliana, pues Claudia ya estaba algo pasada de copas.

¿Qué dijo Claudia Calderón sobre su actitud en la revelación de género de su sobrina?

Claudia Calderón reapareció en sus historias de Instagram en horas de la tarde de este lunes y dijo en que estaba muy feliz de que venga en camino una sobrina, que, para ella será como una hija; confesó que siente la misma emoción de cuando iba a tener a su hijo.

Claudia Calderón aclaró la polémica por su actitud en la revelación de género de su sobrina
La explicación de Claudia Calderón tras la polémica en la revelación de género de su sobrina. (Foto/ Canal RCN)

“Muy contenta, muy feliz. Mi corazón quería una niña y llega Dulce María para enamorarme. Por apuestas que hice pensé que era un niño”, expresó.

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Pero así mismo, confesó que se emocionaba al saber que iba a muñequear y ya se veía peinando a su sobrina.

¿Qué más dijo Claudia Caslderón sobre la hija de su hermana, Juliana?

Dijo Claudia Calderón que ya iba a empezar a organizar el cuarto de su sobrina, que estaba emocionada y que todas habían llorado.

La explicación de Claudia Calderón tras la polémica en la revelación de género de su sobrina
Claudia Calderón respondió a las críticas por su actitud en la revelación de género. (Foto/ Canal RCN)

Fue enfática al decir que se puso a apostar de 50 en 50 y así se fue el dinero, por eso su reacción.

Sin embargo, Claudia fue señalada porque desde antes de saber el género de su sobrina, ya se encontraba muy ebria y le dijo a Yina que no le importaba esa actitud, cuando su hermana intentó calmarla.

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