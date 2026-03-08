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Alexa Torrex rompió el silencio y encaró a la hermana de Sofía Jaramillo: "¡Respéteme!"

Alexa Torrex no se quedó con nada y, fiel a su estilo directo, arremetió contra Laura Jaramillo, hermana de Sofía Jaramillo.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Sofía Jaramillo y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia.
Alexa Torrex le respondió sin tapujos a Laura Jaramillo. Foto | Canal RCN.

En medio de la controversia que ha generado el beso entre Sofía Jaramillo, pero especialmente las declaraciones de Laura Jaramillo, recientemente Alexa Torrexdecidió responderle sin tapujos para exigirle respeto.

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¿Qué le respondió Alexa Torrex a Laura Jaramillo, hermana de Sofía Jaramillo?

A través de una transmisión en vivo que hizo la joven cucuteña, decidió referirse al tema para dejar claro que no quiere continuar involucrada en esta polémica y poner fin de una vez por todas esta situación.

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"Respéteme y respétese, no pues con razón todo lo que están diciendo de usted en redes sociales, sepan que yo no puedo callar a nadie, mi hermana está muy molesta por lo que ella está haciendo y quién empezó, esta muchacha está empezando, esa tal Laura está empezando allá, no sé por qué lo hace", fueron las palabras de Torrex.

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Así mismo, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia salió en defensa de su hermana Maiye Torres, pues cuando la joven salió a arremeter en contra de Sofía y Laura fue justamente porque sintió que estaban atac4ndo a su hermana, y, por lo tanto, no se iba a quedar quieta.

Sofía Jaramillo habló de su distanciamiento con Alexa Torrex y lanzó una inesperada versión sobre Saruma
Sofía Jaramillo explicó qué pasó con Alexa Torrex y la razón sorprendió a todos (Foto Canal RCN)

¿Cuál fue la respuesta de Alexa Torrex a las declaraciones de Laura Jaramillo, hermana de Sofía Jaramillo?

De acuerdo con Alexa, su decisión es dejar a un lado este tema y continuar, insistiendo en que lo único que pide es respeto, además de señalar que, quiera o no, todos tienen que convivir porque hacen parte del mismo círculo.

"Yo lo que menos quiero es inconvenientes, sáqueme de ese cuentico porque yo lo que quiero es trabajo", agregó.

Finalmente, comentó que, lastimosamente se hicieron públicas sus palabras en las que mencionó que ese muchacho, es decir Saruma, le parecía simpático, y aunque no expresó arrepentimiento, al parecer hubiese querido que la gente no conociera esta información.

Felipe Saruma reaparece en redes tras darse un beso en público con Sofía Jaramillo: ¿qué dijo?
Laura Jaramillo se fue en contra de Alexa Torrex. | Fotos: Canal RCN

Cabe señalar que, Laura en sus declaraciones, aseguró que Felipe siempre estuvo interesado en Sofía y no en Alexa, además de señalar que el conflicto entre ambas exparticipantes del reality de convivencia sí habría sido por el hecho de que Saruma se hubiera fijado en su hermana.

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