Carolina Gómez causó furor al burlarse de Yeferson Cossio por su condición física: “Pobrecito”

Carolina Gómez causó revuelo en redes al burlarse de su pareja, Yeferson Cossio.

Yeferson Cossio y Carolina Gómez acompañaron a Karina García en la celebración de su nuevo restaurante. (Foto: Canal RCN)

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¿Por qué Carolina Gómez se burló de Yeferson Cossio?

La modelo subió un video en el que muestra su reacción al ver que Cossio la invitó a un partido de fútbol a verlo jugar y lo dejaron en la banca.

La influenciadora acompañó las imágenes con un mensaje en tono sarcástico, lamentando la situación y generando comentarios divididos entre quienes apoyaron la burla y quienes criticaron al creador de contenido por seguir practicando fútbol a pesar de sus limitaciones físicas.

El episodio rápidamente se convirtió en tendencia, pues recordemos que Cossio se sometió a una operación en sus extremidades inferiores para ganar algunos centímetros de altura.

Aunque el procedimiento le permitió alcanzar la estatura deseada, también le dejó secuelas que afectan su movilidad y lo han convertido en blanco de críticas cada vez que intenta realizar actividades deportivas.

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La publicación de Carolina Gómez generó opiniones encontradas. Algunos seguidores celebraron el humor con el que la modelo expuso la situación, mientras otros señalaron que la burla podía ser hiriente para Cossio, quien ha enfrentado un proceso complejo de recuperación.

El debate también abrió espacio para hablar sobre los riesgos de las cirugías estéticas extremas y cómo estas pueden impactar la vida cotidiana.

En el caso de Cossio, su decisión de someterse al alargamiento de piernas sigue siendo tema de conversación, especialmente porque él mismo ha reconocido que aún tiene la posibilidad de “crecer” más, aunque asegura sentirse conforme con la estatura que alcanzó.

Tras el compromiso deportivo, la pareja fue vista en la inauguración del nuevo restaurante de Karina García en Provenza.

La influenciadora se suma así a otros nombres como Blessd y el propio Cossio, quienes han apostado por abrir negocios en esta exclusiva zona de Medellín.

En los videos compartidos por Isa Flow, hija de Karina, se observa a los invitados brindando y disfrutando de una velada marcada por la música y el baile.

Cossio, fiel a su estilo, apareció en las imágenes haciendo desorden y divirtiéndose, demostrando cómo la pareja logra transformar situaciones cotidianas en contenido que genera debate y entretenimiento.