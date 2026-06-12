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Westcol presumió el exótico y lujoso regalo que le dio Jessi Uribe; ¿qué valor tiene?

Westcol compartió orgulloso el detalle exclusivo que recibió de parte del cantante de música popular, Jessi Uribe.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Jessi Uribe le dio exclusivo regalo a Westcol.
Jessi Uribe le dio exclusivo regalo a Westcol. (Foto de Jessi Uribe: Canal RCN) (Foto de Westcol: Arturo Holmes)

Westcol presumió el lujoso regalo que recibió de parte de Jessi Uribe.

Westcol se asoció con Karina García en un restaurante en Medellín.
Westcol se asoció con Karina García en un restaurante en Medellín. (Foto: Tommaso Boddi)

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¿Qué regalo recibió Westcol de parte de Jessi Uribe?

Aunque Westcol se asoció en un restaurante con la influenciadora Karina García, no estuvo presente en la celebración debido a que ya tenía un compromiso con varios cantantes, entre los que estaban Jessi Uribe, Pipe Bueno, Paola Jara y otros representantes de la música popular colombiana.

Por medio de sus historias de Instagram, el streamer confesó que había cometido un error al tomar bebidas embriagantes junto a los cantantes, ya que considera que toman mucho y que se excedió porque amaneció con un fuerte guayabo.

Westcol aprovechó para presumir el lujoso y exótico regalo que le dio Jessi Uribe. En el clip se le puede ver colocándose un sombrero firmado por todos los artistas presentes en la velada.

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El paisa aseguró que era un detalle único, sin un precio real, porque casi nadie lo tiene. Entre risas, confesó que estaba tan borracho que ni siquiera recuerda el momento exacto en que se lo entregaron ni cuándo fue firmado, pero que se siente muy contento por el gesto y la cercanía con los músicos.

Los internautas también se preguntaron por la ausencia de Luisa Castro, con quien se ha visto un pequeño distanciamiento.

Westcol no respondió a estos cuestionamientos, pero anteriormente había dicho que no tiene planes de tener hijos por ahora y menos con Castro, a quien dijo conocer poco, aunque espera que con el tiempo se fortalezcan los sentimientos y los proyectos en pareja.

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¿Qué dijo Aida Victoria Merlano sobre la relación sentimental de Westcol y Luisa Castro?

Por otro lado, su expareja Aida Victoria Merlano salió en defensa de Luisa, pidiendo que no la sigan relacionando con su antigua relación y que respeten el vínculo actual del streamer.

Este gesto fue interpretado como un intento de cerrar ciclos y dar espacio a la nueva etapa sentimental de Westcol.

El episodio también refleja cómo Westcol se mueve entre distintos escenarios del entretenimiento: de una velada con artistas populares a proyectos empresariales en Medellín.

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