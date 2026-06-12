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Karina García sorprendió al invitar a varias personalidades a su nuevo restaurante en Medellín; ¿quiénes son?

Karina García celebró en su nuevo restaurante de Provenza una noche única con invitados especiales y un ambiente exclusivo.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Karina García celebró por lo alto el convertirse en dueña de un restaurante en Provenza.
Karina García celebró por lo alto el convertirse en dueña de un restaurante en Provenza. (Foto: Canal RCN)

Karina García se hizo socia de un restaurante en Provenza junto a Westcol y Andrés Aguirre.

Karina García se hizo socia de Westcol.
Karina García se hizo socia de Westcol. (Foto: Canal RCN)

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¿Cuál es el nuevo restaurante de Karina García?

La creadora de contenido hizo el anuncio en sus redes sociales en las que subió un video cortando un listón, lo que la convirtió oficialmente en una de las dueñas del restaurante Vanguardia, ubicado en Provenza, una de las zonas más exclusivas de Medellín.

Luego del anuncio y de la “reinauguración” simbólica, Karina realizó una celebración por todo lo alto con figuras reconocidas del entretenimiento colombiano.

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¿Quiénes fueron invitados por Karina García a la celebración en su nuevo restaurante en Medellín?

Isa Flow, su hija, compartió varias historias en las que se le ve bailando y cantando junto a Karina y en compañía de Yaya Muñoz, Yeferson Cossio, Carolina Gómez y otros influenciadores que también brindaron y mostraron la emoción por ver el crecimiento empresarial de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

Isa aprovechó para dejarle un mensaje a su madre, expresando el orgullo que siente por sus logros y por la manera en que se ha consolidado como una de las figuras más queridas del país.

La llegada de Karina al mundo de la gastronomía marca un nuevo capítulo en su carrera.

Su influencia ya no se limita a las redes sociales, sino que se expande hacia proyectos empresariales que buscan trascender en distintos sectores.

Vanguardia, se convierte en un símbolo de ese crecimiento y de la capacidad de la creadora para diversificar su legado.

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Karina no solo compartió un momento empresarial, sino también un espacio de conexión con su comunidad digital, mostrando que cada paso que da lo hace de la mano de quienes la han acompañado en su trayectoria.

El anuncio de su restaurante llega en medio de rumores y especulaciones sobre su vida personal.

Sin embargo, Karina ha sabido mantener el foco en sus proyectos, demostrando que su influencia no depende únicamente de la polémica, sino también de su capacidad para reinventarse.

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