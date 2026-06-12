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Karina García tiene nuevo restaurante en una zona exclusiva de Medellín; así lo anunció

Karina García se convirtió en socia del restaurante Vanguardia en Provenza y compartió el logro con sus seguidores.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Karina García se hizo socia del restaurante Vanguardia en Provenza.
Karina García se hizo socia del restaurante Vanguardia en Provenza. (Foto: Canal RCN

Karina García anunció que tiene nuevo restaurante en la ciudad de Medellín.

Karina García tiene nuevo restaurante en medio de rumores de embarazo.
Karina García tiene nuevo restaurante en medio de rumores de embarazo. (Foto: Canal RCN)

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¿Cómo se llama el nuevo restaurante de Karina García en Medellín?

La influenciadora desde muy temprano había dicho en sus redes sociales que era un día muy importante para ella y que daría una noticia muy especial.

Durante toda la jornada estuvo en transmisiones en Kick junto al streamer Westcol, manteniendo la expectativa en su comunidad digital.

Finalmente, Karina reveló que se trataba de una nueva sociedad que inició y que la convierte en una de las dueñas del restaurante Vanguardia en Provenza.

Por medio de su Instagram, la creadora de contenido se mostró feliz cortando el listón del lugar y celebrando con su socio con una botella de champaña. García sigue consolidando su emporio, ahora sumándose al mundo de la gastronomía.

El anuncio se dio en medio de rumores y especulaciones sobre un supuesto embarazo junto a su pareja, el cantante de trap Kris R.

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Aunque se comenta que su subida de peso podría deberse a esta condición, su amiga Yaya Muñoz salió a defenderla diciendo que se trataba de unos kilos de más por haber acompañado la gira del artista en Estados Unidos.

Sin embargo, ninguno de los dos ha dado declaraciones al respecto, lo que mantiene la expectativa entre los internautas.

El restaurante Vanguardia marca un hito en la diversificación de los proyectos de Karina García.

La influenciadora ha demostrado que su carrera no se limita al mundo digital, sino que busca consolidarse como empresaria en distintos sectores.

El local en Provenza, una de las zonas más exclusivas de Medellín, la posiciona como una figura que apuesta por la innovación y la expansión de su marca personal.

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¿Yina Calderón anunció el supuesto embarazo de Karina García?

Yina Calderón, quien en otras ocasiones ha anticipado noticias similares sobre figuras públicas, aseguró que sus palabras no fallan y que no diría mentiras en un tema tan delicado.

Estas afirmaciones aumentaron la curiosidad de los seguidores, quienes esperan una confirmación oficial de su embarazo.

Karina, por su parte, ha manifestado en varias oportunidades que no tiene entre sus planes convertirse en madre por tercera vez.

Sin embargo, el silencio tanto de ella como de Kris R mantiene la conversación abierta y alimenta la expectativa sobre el futuro de la pareja.

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