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Juliana Calderón habló de El Agropecuario y aclaró si es el padre del hijo que espera; esto dijo

Juliana Calderón se pronunció sobre las especulaciones que la unen al Agropecuario y lanzó indirecta a Aida Victoria Merlano.ca

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Juliana Calderón desmintió los rumores que la ligan a la expareja de Aida Victoria Merlano.
Juliana Calderón desmintió los rumores que la ligan a la expareja de Aida Victoria Merlano. (Foto de Juliana Calderón: Canal RCN) (Foto del jinete: Freepik)

Juliana Calderón desmintió los rumores que circulan en redes sociales sobre que Juan David Tejada, expareja de Aida Victoria Merlano, es el papá del hijo que está esperando.

Juliana Calderón habló del padre de su primer hijo.
Juliana Calderón habló del padre de su primer hijo. (Foto: Canal RCN)

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¿Por qué se rumoraba que Juan David Tejada era el padre del hijo que espera Juliana Calderón?

La influenciadora ha estado bajo el escrutinio público desde que se conoció su embarazo en lo que se supone es su tiempo de duelo por el fallecimiento de su expareja Juan Manuel Rodríguez, quien murió junto a Yeison Jiménez en el accidente aéreo en Boyacá en enero.

La abogada hizo una publicación en la que aclaró que había dicho en broma que el papá era “El Agropecuario”, como se conoce a Tejada, con el fin de provocar una reacción en Aida Victoria Merlano.

La barranquillera, hasta el momento, no se ha pronunciado sobre el estado de Juliana, lo que ha mantenido la expectativa entre los seguidores de ambas.

La hermana de Yina aseguró que revelará la identidad de su pareja cuando lo considere oportuno y que, por ahora, solo quiere disfrutar de esta etapa sin prestar atención a los comentarios.

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En sus redes sociales ha mostrado los cambios en su cuerpo y las modificaciones que ha hecho en su casa para la llegada de su hijo.

La decisión de mantener en reserva la identidad del padre responde, según ella, a la necesidad de vivir el proceso con tranquilidad.

Juliana ha insistido en que su prioridad es el bienestar de su bebé y que no permitirá que las especulaciones opaquen la felicidad que siente en medio de esta nueva etapa.

Su manera de enfrentar la presión mediática refleja un intento por controlar la narrativa de su vida, evitando que terceros definan su historia.

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¿Qué dijo Yina Calderón sobre el embarazo de su hermana?

Por su parte, Yina Calderón también se pronunció sobre la situación de su hermana.

La empresaria aseguró que espera que dejen a Juliana tranquila en este proceso y manifestó que no entiende a las personas que dudaron de su anuncio de embarazo.

Según Yina, su hermana nunca ha mentido en temas delicados y menos en algo tan importante como la llegada de un hijo.

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