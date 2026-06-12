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Los mejores memes que dejó la caída mundial de Facebook e Instagram: ¿cuáles fueron?

La caída mundial de Facebook e Instagram dejó una ola de memes virales entre los usuarios.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Memes caída Facebook e Instagram
Así reaccionaron las redes con memes a la caída de Facebook e Instagram. (Foto: Freepik)

En horas de la mañana del 12 de junio de 2026 se presentó una caída en las plataformas de Instagram y Facebook que afectó a millones de usuarios en diferentes partes del mundo.

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¿Qué problemas reportaron los usuarios en Facebook e Instagram?

La falla técnica, que se prolongó durante cerca de una hora, generó inconvenientes para quienes intentaban acceder a sus cuentas o navegar con normalidad en ambas redes sociales.

En el caso de Facebook, miles de usuarios comenzaron a reportar las fallas donde señalaron dificultades para iniciar sesión y problemas para cargar el contenido.

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Algunos internautas indicaron que la aplicación ni siquiera mostraba la opción para ingresar a sus cuentas. Otros aseguraron que fueron expulsados inesperadamente de sus perfiles mientras navegaban por la red social.

Memes caída Facebook e Instagram
Así reaccionaron las redes con memes a la caída de Facebook e Instagram. (Foto: Freepik)

Asimismo, varios reportaron demoras al intentar actualizar el muro de noticias para visualizar nuevas publicaciones. En algunos dispositivos también aparecieron mensajes técnicos relacionados con el servidor principal de la plataforma.

Por su parte, usuarios de Instagram informaron problemas similares. Entre las fallas más frecuentes estuvieron la imposibilidad de actualizar el contenido y la ausencia de publicaciones en la aplicación durante varios minutos.

¿Cuáles fueron los memes que dejó la caída de Facebook e Instagram?

Como suele ocurrir cada vez que se presenta una falla masiva en redes sociales, los usuarios acudieron a X para comentar la situación y compartir divertidos memes sobre lo sucedido.

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Uno de los más compartidos mostraba una imagen de Bob Esponja abriendo una caja en la que aparecía la palabra “la confiable”, haciendo referencia a X como la plataforma a la que muchos acudieron tras la caída.

Memes caída Facebook e Instagram
Así reaccionaron las redes con memes a la caída de Facebook e Instagram. (Foto: Freepik)

Otros usuarios compartieron imágenes de Homero Simpson corriendo hacia la taberna de Moe mientras dejaba atrás los logos de Facebook e Instagram para llegar a X.

Mientras que otros vieron con humor la caída, como, por ejemplo, un video en el que se observa a una multitud con camisetas de una selección mientras celebra. Sin embargo, de un momento a otro aparece un caballo pasar y posteriormente se ve una caída, haciendo alusión a la falla de las plataformas.

 

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